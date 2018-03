José González: "Ahora solo nos toca seguir compitiendo y tener dignidad"

A José González se le acaban los argumentos. El técnico del Málaga CF, incapaz de que su equipo consiga una victoria desde que está al frente del equipo, asume que el descenso está más cerca después de la derrota ante el FC Barcelona y los resultados de los principales rivales por la permanencia. "Logicamente está más cerca porque estamos a 11 puntos, solo podemos seguir compitiendo como profesionales, dar la cara y tener dignidad, debernos a una afición que nos exige y por la que debemos dar más", ha dicho en rueda de prensa.

Y ha analizado la derrota, reconociendo la superioridad del FC Barcelona. "El partido estaba planteado de otra manera, esperábamos ofrecer más complicaciones, que no tuviesen ocasiones e ir estirándonos un poco más con el paso de los minutos. Son futbolistas especiales, diferentes. En su gol hay mucha gente, pero sobresalen por su calidad, el 0-1 ha sido un golpe muy duro porque tenemos muchos problemas para hacer gol, después hemos flaqueado".

En todo caso, no ha querido cargar tintas contra Samu García pese a su expulsión, que ha dejado al equipo con uno menos y ya con 0-2. "La expulsión es producto de la desesperación, Samu nu es agresivo, solo llega tarde al balón. Después hemos intentado meter a la afición, hemos tenido alguna ocasión pero nos cuesta mucho hacer gol, ellos han podido marcar más pero gracias a la actuación de Roberto, soberbio, no han podido. Después su posesión ha matado el partido. Ellos son superiores, el Málaga no está donde está por perder contra el Barça".

Pese a la pésima situación, José González no está de acuerdo con los que piensan que el Málaga ha bajado los brazos. "En el partido de hoy no estoy de acuerdo, es un fallo del mal trabajo táctico mío o error individual del jugador, pero no de falta de actitud, el día del Leganés sí se lo recriminé, yo no me voy a esconder".

Por ello, el gaditano asegura que el equipo debe seguir compitiendo. "La losa es dura, pero somos profesionales, tenemos que respetar la historia y el escudo, seguir compitiendo. Perder contra el Barcelona lo va a hacer el 90 por ciento de equipos, pero la frustracion no es por hoy. Tenemos que seguir, seguir y seguir hasta que nos llegue nuestra capacidad. No estamos ahí por falta de trabajo, el equipo trabaja bien y en la anterior etapa también".

En todo caso, José no piensa dimitir y no piensa en que el club le destituya. Tengo que trabajar más para competir, conseguir la primera vctroia, ahora quién va a tener ilusión, nadie. Creo que el club tomó una decisión, si la toma ahora lo tengo que aceptar, si no la toman entienden que el trabajo no está siendo tan malo".

Por último, el técnico defendió a sus jugadores. "Ridículo no, aquí han pasado equipos como Atlético, Valencia, Sevilla y se les ha competidio, hemos tenido opciones de ganarles. Ellos serán mejores, pero no voy a tachar nunca de ridículo la actuación de los jugadores porque se está dando lo máximo".