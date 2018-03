Samu pide perdón tras su expulsión

Samu García fue uno de los señalados del partido con el FC Barcelona. El centrocampista malagueño vio la tarjeta roja en una dura acción a los 30 minutos de juego. Y su acción condicionó cualquier atisbo de reacción malaguista contra el líder.



El malagueño, cedido por el Levante en el pasado mercado invernal, pidió perdón en redes sociales al término del partido. "Quiero pedir disculpas a la afición, mis compañeros y a Jordi Alba... mi intención en todo momento es tocar balón. Jamás he sido jugador de dar una patada fuera de lugar. Me voy triste por la situación del equipo... ", admitió Samu García, que no está teniendo suerte en su regreso al Málaga CF.





José González: "Para echar a un tío se necesita bastante más, ¿eh?"#ElDíaDelFútbol pic.twitter.com/sPzYQEzabY „ La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 10 de marzo de 2018

"En el minuto 29 el jugador (21) Garcia Sanchez, Samuel fue expulsado por el siguiente motivo: Realizar una entrada sobre un adversario con uso de