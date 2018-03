Mínima sanción para Samu

Samu García solo se perderá un partido por sanción tras su expulsión del pasado sábado ante el FC Barcelona por roja directa. Así lo ha decidido Competición, que tras reunirse este miércoles, ha impuesto el castigo mínimo al malagueño, aunque en el club temían que la sanción podía ser de dos a tres encuentros tras la dura entrada que cometió sobre Jordi Alba.

Así, Competición ha aplicado el artículo 123.1 del Código Disciplinario: "Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Por lo tanto, el Málaga CF no podrá contar con Samuel el próximo domingo ante el Celta de Vigo y ya estará disponible para después del parón por selecciones. No está siendo fácil el regreso al club para el canterano, que no acaba de tener regularidad ni de mostrar su mejor versión.