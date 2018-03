Rolan, en el caso de que el Málaga CF descienda: "Me quedaría con mucho gusto"

Diego Rolan, delantero del Málaga CF, ha pasado revista a la actualidad malaguista y ha querido dejar claro que en el caso de que el equipo consuma su descenso a Segunda no descartaría quedarse. "Si me tengo que quedar en Málaga lo haría con mucho gusto. El equipo se merece mucho más. El fútbol no está siendo justo con nosotros. Me quedaría con mucho gusto aquí", ha dicho en rueda de prensa.

En todo caso, el charrúa ha declarado que prefiere centrarse en la situación actual del equipo y que ya habrá tiempo de pensar en el futuro."No sé nada, mi compromiso es el Málaga, tengo muchas cosas pendientes en el Málaga, es muy delicada la situación para pensar en el futuro. En lo único que pienso es salir de esta situación", ha continuado. Al mismo tiempo que ha asegurado que no se arrepiente de haber fichado por el equipo blanquiazul. "Fue una buena decisión venir al Málaga. Puede funcionar o no, como en otros lados. Tocó un mal momento. A pesar de la situación estoy muy contento de estar aquí, de trabajar con los compañeros que tienen un gran compromiso, toda la gente que trabaja en el club es muy amable. Málaga se merece mucho más que esto".

En ese sentido, el internacional charrúa ha roto una lanza por sus compañeros y el compromiso del plantel pese a los malos resultados. "No falta compromiso para ganar, somos todos profesionales, trabajamos a alta intensidad en los entrenamientos. A la hora de jugar no podemos volcar lo que hacemos en los entrenamientos. Nos falta suerte, fortuna. Nos falta gol, ser más contundentes. Pero falta de profesionalismo no hay", ha explicado.

Manteniendo el discurso de otros jugadores del Málaga, Rolan considera que mientras haya opciones matemáticas no piensa en bajar los brazos. "La situación es complicada, hay que ser realista. Como jugador de fútbol lo sentimos, nos sentimos muy mal. Lo importante es que hay compromiso. Seguimos trabajando, no bajamos los brazos. Tenemos que librarnos de esa tensión que tenemos. Estamos tensionados porque queremos hacer las cosas bien. Tenemos ese compromiso y exigencia. Eso nos juega a veces malas pasadas porque estamos nerviosos al entrar en la cancha".

Por su parte, el ariete, que sigue siendo el máximo goleador del Málaga con tres tantos (los mismos que Chory Castro), asegura que está completamente recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles. "A medida que pasen los entrenamientos iré agarrando más ritmo. Estuve dos meses sin poder entrenar con el equipo. Me falta un poco físicamente. Pero la lesión ya está olvidada".