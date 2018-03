Zalazar: "El 30 de junio Santos acaba su cesión con el Sporting y vendrá a Málaga"

José Luis Zalazar, exjugador y agente de jugadores, ha arrojado algo de luz sobre el futuro de Michael Santos. Tal y como se apuntó en este periódico días atrás, la intención del club es la de contar con el delantero charrúa como delantero principal el próximo curso una vez que regrese de su cesión en el Sporting de Gijón, donde está cuajando una gran campaña. «Acá hay una cosa clara. Michael Santos tiene contrato con el Málaga. El 30 de junio acaba su cesión con el Sporting y vendrá a Málaga. No es deseo de una persona, es el deseo de una institución que ha apostado por él no tanto en el plano deportivo pero sí económico. Se ha reivindicado en una temporada que lleva 16 goles y está siendo brillante para él. No teníamos ninguna duda de su rendimiento. Era una situación de confianza y de esperar un poco. Este año era el de Michael. Y lo podría haber sido aquí también. Son decisiones que se toman al principio de temporada. Y los que mandan son los que mandan. Tiene contrato en Málaga y la dirección deportiva y su presidente decidirán qué es lo mejor para Michael. En principio no hay ningún problema. Está feliz y contento en Gijón, pero tiene contrato en el Málaga. No hay más que hablar», admitió el agente en declaraciones a SportDirect Radio.

«Tiene contrato. Lógicamente está feliz y puede tener el deseo de subir con el Sporting y puede tener el deseo de jugar con el Sporting en Primera. Pero tiene contrato con el Málaga. Creo que hay poco que hablar y esperar al 30 de junio y ver qué pasa», reiteró.



Mula, MVP de Segunda

Otro malaguista que está cedido en Segunda y que lo está haciendo de maravilla es Mula, que ha sido elegido por LaLiga como el mejor jugador de la semana en la categoría de plata. El extremo catalán cedido al Tenerife marcó dos goles el pasado fin de semana y su agente también habló en la Cadena Ser de Tenerife: «Todos estamos contentos. Mula está feliz, jugando con confianza. Y se están dando los resultados, que es lo que importa», dijo Luis Carlos Fernández.

El agente fue cuestionado sobre su continuidad en la isla el próximo curso. «Es complicado decir que hay opciones o decir que no. Vamos a ver qué va pasando. Él está feliz en Tenerife, la afición le está dando mucho cariño y se siente cómodo. Nunca se sabe, ojalá. Son muchas variables las que hay que manejar, pero la experiencia es muy positiva».