Iturra: "Nos debemos a un escudo, a un club histórico"

El ´Colocho´ indica que seguiría aquí en Segunda.

Manuel Iturra, centrocampista del Málaga CF, indicó ayer que el plantel blanquiazul tiene que dar la cara por el club y por la afición en lo que queda de temporada, reconociendo que en el seno del equipo consideran que la permanencia está muy complicada.

«Hace tiempo que dejé de ver los partidos, la clasificación... Siempre ha dependido de nosotros. Ganar un partido nos va a dar la ilusión y la confianza para poder afrontar el próximo partido. Hay que pensar así, en que no sacamos nada con estar mirando y haciendo cuentas. Tenemos que tratar de conseguir tres puntos lo antes posible para poder seguir con la ilusión, tan difícil hoy en día, de creer. Mientras haya opciones matemáticas hay que luchar hasta el final. Nos debemos a un escudo, a un club histórico», dijo ayer en rueda de prensa.

El chileno, uno de los jugadores más destacados desde que llegó en el mercado de invierno, insistió en que el equipo no se debe rendir y aseguró que el vestuario está unido en torno a ese pensamiento. «Siempre ha habido esa conjura, nos hemos comportado de forma bastante profesional. Es difícil la situación que llevamos, ir perdiendo semana tras semana y levantarse, venir a entrenar y tener la mejor disposición. Las cosas no están resultando como queremos. Mientras haya opciones matemáticas lo vamos a pelear hasta el final. Esa es la conjura que hay, ese debe ser el pensamiento. Estamos defendiendo una camiseta, un escudo, y hay muchos sentimientos involucrados, muchas situaciones de trabajo y hay que luchar hasta el final por ello».

Por su parte, el veterano mediocentro considera que en la actual plantilla blanquiazul no solo falta calidad. «Falta un poco de todo, no sólo eso. El equipo lo da todo, se entrega, y nos está faltando esa cuota de suerte, a lo mejor ese toque de calidad... A estas alturas no sirve de mucho ponernos a hablar de lo que falta. Hay que sobrellevarlo, que se note lo menos posible. Hay veces que damos el máximo y las cosas no están resultando. Salvo el último partido contra el Barça, que se hizo muy difícil, la gente ha reconocido el esfuerzo y no nos han recriminado nada porque han visto que lo hemos dejado todo».



Por otra parte, Iturra tiene claro dónde quiere estar en el caso de que el Málaga consuma su descenso a Segunda División. «Sigo manteniendo mi postura, los contratos no cambian cada dos o tres meses. Eso va a depender del club, de la planificación, pero yo tengo contrato aquí para el próximo año. Llevo bastantes partidos aquí y creo que la gente está conforme con el rendimiento que estoy dando, no solamente el cuerpo técnico y el club. Eso es un aliciente para mí para seguir haciéndolo lo mejor posible», finalizó.