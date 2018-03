José González: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

El Málaga CF ha puesto en Balaídos fin a una sangría de siete derrotas consecutivas, pero tampoco ha conseguido ganar. José González, técnico blanquiazul, se mostró "orgulloso" de sus jugadores, pero no contento con el resultado final porque necesitan victorias.

"Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores. Por la forma de encarar el partido sabíamos que tendrían mucha posesión y se la hemos competido. Hemos competido muy bien, muy intensos durante 70 minutos, pero nos falta la guinda para el último pase. Si ellos no fallan esa ocasión clara que han tenido nos habríamos quedado con la misma sensación que en los partidos pasados. Estoy súper orgulloso de este equipo, que golpe tras golpe no tienen lo que merecen. Podríamos haber marcado en la última jugada, pero habría sido un accidente. Hemos tenido más ideas, más orden durante buena parte del partido. Contento no me voy porque tenemos que regenerar el ánimo para la afición", dijo el técnico malaguista en primera instancia.

Cuestionado por los fallos individuales, González insistió. "Yo soy muy exigente. De puertas para adentro soy exigente. Pero estoy contento con mis jugadores. Si el Celta no ha brillado y no ha estado en el partido es por nosotros. Estoy convencido que es por el trabajo que hemos hecho nosotros. Estoy orgulloso de mis jugadores. Nos vamos con la pequeña satisfacción del empate, pero a mí con eso no me llega. Mucho esfuerzo y trabajo. Los dos delanteros no dejaron de correr todo el rato".

El Málaga está a 13 puntos de la salvación cuando restan sólo nueve jornadas. Y al entrenador del Málaga se le cuestionó por las opciones de salvación. "¿Salvarnos? Va a depender de los demás. De lo que puede depender de mí es preparar con la máxima profesionalidad el partido del Villarreal. Tratar de dar una pequeña alegría a nuestra afición en nuestro campo. El destino nos pondrá donde nos tenga que poner".

El técnico también habló de las dificultades que encuentran cada partido. "Yo sé lo que dijo Unzúe en la previa, que no sabía cómo llevábamos tan pocos goles. Este partido lo he visto en San Mamés y con el Sevilla. Es difícil en nuestras circunstancias trabajar así, seguir las directrices y seguir al entrenador, porque no llegan los resultados".

Por último, González justificó la entrada de Recio. "Quería la victoria con el cambio de Recio. Quería atacar para defender y para contrarrestar el ataque del Celta. Por hombres y por esfuerzo no íbamos a compensarlo. Nos estaban llegando. Pretendía meter más fútbol para hacer daño. Lo hemos conseguido por momentos. Es importante que Recio se haya recuperado de la lesión. Atacar para defender. O para atacar, que la hemos tenido".