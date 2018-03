Unzué: "No habrá excusas si las cosas no salen bien con el Málaga"

Juan Carlos Unzué, técnico del Celta de Vigo, pasó ayer por sala de prensa con vistas al partido esta tarde contra el Málaga, pero el entrenador de los gallegos no receló demasiado del conjunto blanquiazul, último clasificado y con pocas aspiraciones deportivas. «No creo que sea un partido peligroso por mentalidad porque venimos de una derrota, porque es una cita clave para seguir cerca de nuestro objetivo y porque hay los suficientes ingredientes mentales para que todo el mundo esté al cien por cien. Veo un equipo que tiene ganas de que llegue el partido y seguir con nuestro objetivo cercano», señaló Unzué en referencia a que el Celta necesita ganar para seguir vivo en la pelea por los puestos europeos después de caer en sus cuatro salidas, la última ante el Atlético de Madrid la semana pasada.

El Málaga, que sumó ante el Celta una de las tres victorias que lleva en LaLiga, se presenta en Balaídos con nuevo técnico: José González. «Es un equipo que desde que cambió de entrenador no combina demasiado y cuenta con jugadores más fuertes en su última línea para hacer segundas jugadas y ganar los balones largos. No se complica en su campo y en campo rival tiene calidad. Es curioso que haga poco gol, cuando a veces juega con cuatro delanteros. Eso es lo que me sorprende de ellos. Vamos a intentar aprovecharnos de esa situación», apuntó Unzué.

«Lo ideal sería dominar el partido desde el inicio y ponernos por delante en el marcador. Espero ponernos por delante y que lo podamos gestionar bien, pero el jugador tiene que estar preparado para todo. Lo importante es que la planificación y la idea no cambie», indicó el entrenador del Celta sobre el partido, en el que volvió a dejar abierta la puerta a modificar el once con uno o dos cambios, sin dar pistas, y que la afición apoye al equipo como durante la visita a Vigo de la UD Las Palmas. «Después del partido no habrá excusa si no salen las cosas bien», certificó el preparador del Celta.