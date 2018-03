Uno por uno del Celta de Vigo - Málaga

Roberto

7 / Paradón

Pese a que no tuvo trabajo en la primera mitad, sí lo tuvo en la segunda. Y buena parte de culpa de que el Celta no marcase fue suya. Frenó a Aspas -en dos ocasiones- y a Maxi. Volvió a dar seguridad.

Rosales

6 / Defensivo

Frenó a Pione Sisto bien, pero no aportó nada en ataque. De hecho, tuvo algunas subidas en las que se precipitó y no dio salida al juego. Malos centros que no encontraron remate.

Luis Hernández

5 / Sin lamentos

Estuvo atento pero también tuvo algunos despistes como cuando Aspas le ganó la espalda en la que falló solo, Maxi remató de cabeza solo y el palo de Sergi fue por su lado. No hubo que lamentar daños.

Ignasi Miguel

6 / Crecido

Estuvo atento durante todo el partido, salió un par de veces con el balón controlado e intentando iniciar una contra. Buena puesta en escena aunque a veces impreciso.

Miguel Torres

6 / Serio

Le tocó bailar con la más fea (Iago Aspas) y aguantó el tipo. No se achantó pese a que lleva tiempo sin competir. En la primera mitad lo frenó bien, pero en la segunda sufrió. Tuvo un remate a puerta que se fue desviado.

Success

3 / Sigue sin estar

Aunque mejoró sus prestaciones con respecto al día del Sevilla, sigue sin estar para jugar, o al menos de inicio. Le falta su punto de velocidad y también se le acabó la gasolina pronto. Hizo muchas faltas y no tuvo las ideas claras.

Iturra

6 / Batallador

El chileno siempre lo deja todo. Va al choque y roba balones como el que más, pero le falta para construir el juego. Tuvo una pérdida de balón que pudo costar cara. Buen despliegue.

Lacen

5 / Cómodo

Estuvo cómodo porque nadie le encimó. Pudo construir y mover el equipo, con ritmo lento y pausado. Corrió y robó balones. Aportó veteranía, pero poco juego.

Chory

4 / Opaco

Le faltó claridad de ideas. Cuando llegaba al área rival, se le apagaba la luz. Debió tirar en un par de ocasiones. Llegó muerto a los últimos compases de su partido.

Rolan

3 / Sin chispa

No paró de correr, pero no le salió nada. El uruguayo casi no llevó peligro. Ninguna acción para recordar. Bajó a recibir para intentar construir poco más.

En-Nesyri

3 / Sin ocasiones

Buena presión, bien posicionado, pero algo egoísta por momentos. El marroquí no tuvo ocasiones claras y erró en los metros finales.

Keko (5) Entró errático y sin aprovechar su frescura, pero dio el pase de la muerte a Lestienne para que marcase y lo falló.

Lestienne (5) No entró mucho en juego en el cuarto de hora que estuvo, pero disparó a la madera en la prolongación.

Recio (6) Su entrada se hizo notar. Dio más criterio al juego en el centro del campo y salió a la contra un par de veces.