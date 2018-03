Nicola Sansone: El verdugo del Málaga vuelve a coger confianza

Nicola Sansone, que fue verdugo del Málaga CF en la primera vuelta con un doblete, está de vuelta. El delantero italo-germano del Villarreal CF ha dejado atrás la lesión en el gemelo de la pierna izquierda que le apartó de los terrenos de juego algo más de tres meses y trabaja ahora para coger el mejor estado de forma posible para tratar de ayudar a su equipo en este tramo y decisivo final de la competición doméstica en la que su equipo busca clasificarse para competir en Europa la próxima campaña.

«La lesión la tengo olvidada. Ahora me centro en el futuro y en los partidos que quedan porque la idea es hacerlo bien y solo miro para adelante, no pienso en la lesión», confesaba el futbolista, quien acumula 358 minutos en LaLiga Santander esta campaña, ha marcado cuatro goles y sale a un promedio de un gol cada 90 minutos. «Mi objetivo a final de temporada es ayudar al equipo con trabajo, goles y asistencias. Por este motivo, siempre intento dar el máximo sobre el césped, sea como titular o como revulsivo saliendo desde el banquillo», añadió el futbolista del cuadro villarrealense.

Su regreso tras la lesión no le ha ido nada mal puesto que participó en el 0-2 ante Las Palmas con minutos y un gol, y completó su vuelta a los terrenos de juego siendo titular contra el Atlético de Madrid. Pero Sansone quiere más y solo piensa ya en el encuentro del domingo contra el Málaga en La Rosaleda, donde les espera un rival que lucha por eludir el descenso a Segunda y, por lo tanto, un partido trampa. «El Málaga no llega en una buena situación, lo que les convierte en un equipo muy complicado. No podemos relajarnos. Si queremos los tres puntos, debemos luchar y competir el encuentro hasta el final», avanzó para, acto seguido, apostillar que «ningún partido en Primera es fácil».

«Somos favoritos por la situación de ambos equipos, pero eso no significa que vayas a ganar. Lo que no podemos es menospreciar al Málaga, no podemos ir pensando que es un partido ganado», advirtió el futbolista.