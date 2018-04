José González: "He visto a jugadores mirando la clasificación en el vestuario..."

José González, entrenador del Málaga CF, ha querido mandar un mensaje de optimismo de cara a la permanencia tras el triunfo ante el Villarreal, aunque consciente de que el objetivo sigue estando muy complicado. "He visto jugadores mirando la clasificación... había desánimo antes porque no se conseguía la victoria, sabemos que el equipo competía, estábamos vivos, no se conseguían goles, que sigue siendo nuestro problema. Podemos seguir creciendo, el destino nos pondrá donde merezcamos", ha dicho en rueda de prensa.

"¿Y si se da?, la mentalidad del vestuario es que piensa que sí es posible, lo vamos a intentar y es la mentalidad que hay que tener. Ya hemos conseguido la primera victoria y ojalá encadenemos otras muchas y haya suerte, es mejor que la gente se vaya contenta", ha insistido.

Sobre el partido y su primer triunfo desde que es entrenador del Málaga, el gaditano ha indicado que ha sido muy merecida. "Las sensaciones son que hay muchas formas de ganar y hoy lo merecíamos, los jugadores han visto recompensado su esfuerzo, lo habíamos dicho en otras ocasiones, hoy hemos hecho un partido muy completo y hemos sufrido, pero un empate habría sido muy injusto".

Y ha insistido en que él cree porque el Málaga "no es un colista al uso". "Si vengo de perder como he venido a rueda de prensa hasta ahora es difícil que transmita, yo siempre creo porque siempre me enfoco en el partido siguiente, ya solo pienso en el Dépor. Es un partido determinante para ambos, ellos deben estar preocupados, no somos un colista al uso, cualqueira que vea la clasificación puede pensarlo pero salvo el día del Leganés creo que no lo hemos sido".

En todo caso, José sigue pensando que el principal problema del Málaga es su falta de gol. "Competimos bien, somos complicados de ganar, pero siempre hemos fallado ante el gol, nos falta eso, definir, hoy tampoco hemos sabido si Asenjo es bueno o es malo. Los futbolistas hoy han disfrutado en el campo, se lo han ganado y se lo merecen, su trabajo está siendo muy bueno".

Sobre el partido ante el Dépor del próximo viernes, José asegura que el equipo va a ir a por todos. "Para nosotros todos los partidos son importantes, vamos allí a ganar. Esa va a ser nuestra intención, la idea ante el Dépor es de ir a ganar".

"Nosotros somos un equipo difícil, estamos más cerca de ganar cuando marcamos, estos equipos son equipos grandes y son complicados. Ahora tenemos que centrarnos en el Dépor, que tiene un potencial tremendo y tampoco está teniendo fortuna en muchas situaciones", ha finalizado.