José González encuentra un bloque

El viento sopla a favor ahora en el Málaga CF y también para José González. Bajo el paraguas del triunfo, todas las premisas parecen válidas y el camino que el conjunto blanquiazul emprendió en Vigo y lo refrendó contra el Villarreal el pasado domingo, puede tener también continuidad este viernes en Riazor.

Y es que José González ya ha encontrado un bloque en el que confiar. Un equipo en el que ha depositado sus esperanzas y que le ha demostrado que entienden también sus exigencias. Once jugadores, sus soldados, que han salido de inicio en los dos últimos partidos y que apuntan a que serán también los que saltarán a Riazor este viernes a las 21.00 horas.

Además de responder sobre el césped, el Málaga también está teniendo una leve tregua con las lesiones para ser continuista con su once. No tiene ni lesionados ni sancionados de los once que han jugado estos días. Y González tiene previsto continuar con el mismo equipo.

Así, Roberto es inamovible en la portería, mientras que la zaga seguirá ocupada con Rosales, Luis Hernández, Ignasi Miquel y Miguel Torres. En el centro del campo Iturra es fijo y Lacen puede ser el único puesto que 'baile' en el once, ya que Adrián poco a poco está recuperando sensaciones. Success continuará en la derecha y el Chory, en la izquierda. Mientras que arriba la pareja Rolan y En-Nesyri está aportando entrega y calidad por uno o por otro.

Este jueves, en cualquier caso, último entrenamiento previo al choque contra el Dépor donde José González ofrecerá la lista de convocados y disipará algunas dudas.