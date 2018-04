José González: "Anímicamente llegamos mejor que nunca"

José González quiere aprovechar cualquier atisbo de corriente positiva para que su equipo consiga la victoria este viernes ante el Depor (21.00 horas) en Riazor. El técnico ha pasado por sala de prensa, donde admite que llegan en buenas sensaciones tras ganar al Villarreal.

¿La victoria ayuda? "Es lógico. Los jugadores estaban machacados en muchos aspectos. la victorias reconforta. Da garantías morales para competir. Pero ellos siempre lo habían hecho. Anímicamente llegan mejor que nunca. Están centrados en competir".

El Málaga puede abandonar el puesto de colista si gana en Riazor, aunque eso no le preocupa al técnico. "La verdad es que yo ahora mismo no pienso en eso, pienso en ganar, que nos daría dosis de ilusión, afrontar el Madrid de otra manera, ver el futuro de otra manera. Pero la posición no es motivante".

El Málaga ha tenido poco tiempo para descansar, lo que puede provocar cambios en el once. "Vamos a ver los cambios. La última experiencia domingo-miércoles no estuvimos bien, uno de los motivos pudo ser físico. No cabe duda que venimos de ganar, se contempla esa posibilidad también".

En cualquier caso, el míster es realista. "Las cuentas es imposible que salgan, estamos muy lejos de la posibilidad. Pero podemos llegar al partido del Levante a cinco puntos. Nunca se sabe. Si ganamos en Riazor€ Podemos jugarnos un partido importante. Pero debemos pensar en ganar. Hemos estado en muchos partidos más ceca de ganar. Ojalá se haya roto ya la racha negativa".

Y fue cuestionado sobre si piensa más allá. "El reto inmediato es el Deportivo, no hay nada más. No pienso ni en el Madrid. Me acaban de dar el informe y no lo voy ni a mirar. Ahí se va a quedar hasta después del partido en Riazor".

El partido es clave. "El Dépor se juega la Liga y hablamos de un gran club. Para ellos es la última oportunidad y para nosotros, también. Competimos siempre y nunca hemos hecho partidos abiertos. Estoy esperanzado porque sé que mi equipo va a competir bien. Pero que pueda ocurrir un partido abierto como en los últimos minutos de Balaídos€ Puede ser, porque a nadie nos sirve el empate".

"Nosotros vamos a ser los de siempre. Espero que tengamos fortuna de cara al gol, vamos a tener nuestras situaciones. El Dépor va a ser más imprevisible, viene de cambiar sistemas. Puede que se parezcan más al último. Estamos preparados para cualquier escenario del rival", reiteró.

González no cree que el ambiente sea negativo para los locales. "Habrá un gran ambiente. Pero si le das algo a tu afición la afición se vuelca. Espero lo mismo para ellos. Si les va bien, los llevaran en volandas y si no, pues será difícil".

Sobre el rival, el entrenador fue cauto. "El Dépor no ha podido dar con la tecla, han pasado varios entrenadores. Conozco al Depor y sé que hay gente más que válida".

Diego Rolan vivirá un partido atípico, pero el técnico sabe de primera mano que competirá al máximo. "El martes, en el primer entrenamiento, fui a hablar con él. En el momento que él me dijo que piensa en el Málaga no hay más que hablar. Una buena noticia para nosotros y mala para el Dépor. Es buen jugador, nos da mucha variedad de conceptos de juego. Tiene uno contra uno, defensa, trabajo, nivel táctico. Es diferente para nosotros. Lástima que se haya recuperado tan tarde".

El técnico no contempla un escenario donde no gana en Riazor. "Ahora no me planteo no ganar en Riazor. Confío en mis jugadores. Tengo motivos para creer en ellos. Estoy seguro que van a competir fenomenal y que traigamos la victoria para que la gente se pueda ilusionar más de lo que está ahora".

Y por último, elucubró sobre la permanencia. "A ver los números lo que nos deparan. Si conseguimos ponernos a ocho y hacemos una machada con el Madrid€ Pero no vamos a soñar despiertos y la realidad es que vamos a un campo difícil, y vamos a intentar traernos el resultado más positivo que es la victoria".