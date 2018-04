Al-Thani: "Me gustaría ver al alcalde y a Bendodo apoyándonos, no haciendo campaña"

El presidente del Málaga CF se queja del apoyo interesado por parte de los representantes de las instituciones malagueñas a la vez que se agarra a las pocas opciones matemáticas que le queda al equipo por la permanencia.

Abdullah bin Nasser Al-Thani, presidente del Málaga CF, abandona su altavoz habitual en las redes sociales para conceder una entrevista en exclusiva a La Opinión de Málaga en la que el dirigente aborda diversos temas de actualidad. El máximo accionista del club, que continúa en su residencia en tierras cataríes, responde a Francisco de la Torre y a Elías Bendodo, que días atrás le reclamaban una mayor implicación o una venta de sus acciones. «Cuando se es responsable de un club hay que intentar que el club mantenga su rumbo en alza y, si no se está en condiciones de poder hacerlo, procurar que haya otros propietarios que lo puedan hacer», apuntaba el alcalde y ahora contesta Al-Thani. Además, el dirigente tiene esperanzas en la salvación y asegura que no abandonará el club aunque que se certifique el descenso a Segunda.

Usted no suele conceder entrevistas, pero ha roto su silencio en La Opinión de Málaga con el equipo en la zona más baja de la tabla de Primera División. ¿El esperado triunfo del pasado domingo ha sido el detonante o hay otras motivaciones?

En primer lugar quiero felicitar por esta importante victoria al entrenador, a cada uno de los jugadores y por supuesto a toda la afición, por su permanente ayuda y apoyo al club. Pero en efecto hay otros motivos. Durante los últimos días hemos escuchado a políticos malagueños como el alcalde de Málaga o el presidente de la Diputación hablar directamente sobre la gestión de nuestra familia al frente del club.

¿Y qué quiere explicar o puntualizar al respecto?

El señor Francisco de la Torre sabe que Catar está bajo un bloqueo político y en este momento tengo que solidarizarme con mi casa, que es este país. Seguiré aquí y no tengo planeado salir de mi hogar mientras continúe un bloqueo tan injusto como el actual. Eso no quiere decir que no esté pendiente de todos los hechos relacionados con el Málaga CF. Conozco verdaderamente todos los acontecimientos vinculados al club. El alcalde de Málaga sabe además que algunos de los miembros de mi familia son parte del club, como su excelencia Sheikh Nasser, actual vicepresidente del Málaga CF y director ejecutivo, así como su excelencia Sheikha Hamian, directora del equipo femenino del Málaga CF y directora ejecutiva de la Academia, y también su excelentísimo Sheikh Nayef, miembro de la Junta Directiva y asesor especial.

¿Quiere usted decir que la entidad se encuentra ahora en manos de su absoluta confianza?

Todos somos profesionales en el campo de la administración a través de nuestros estudios en las mejores universidades del mundo. Gracias al trabajo de toda la familia puedo seguir al instante cualquier desarrollo de la información y en consecuencia tomo las decisiones apropiadas relacionadas con el club. En este punto merece la pena mencionar que mi familia tiene plenos poderes para tomar cualquier decisión en beneficio de Málaga CF.

¿Hasta qué punto le han sorprendido las palabras que De la Torre pronunció en plena Semana Santa a través de los micrófonos de la cadena Cope?

Este responsable público parece que cree que han sido en vano nuestros siete años de esfuerzo y trabajo arduo. Le digo directamente a él, como representante político de la ciudad, que por supuesto que quiero mantenerme al frente de esta entidad. Repetidamente he declarado que esta entidad funciona con mi propia sangre y que tenemos varios planes de acción para el óptimo desarrollo del club como emblema para Málaga y su provincia.

¿Le ha molestado que le plantee públicamente la posibilidad de vender el Málaga CF a otros inversores?

Cuesta creer que alguien como Francisco de la Torre sea el que tenga que promocionar el club para vendérselo a otras personas. Realmente es algo muy extraño. Sé que habló en un contexto en el que mezclaba cosas importantes con otras que no eran. Imagino que todo ocurrió en circunstancias especiales, al ser una conexión en plenas fiestas de Semana Santa. Pero como siempre le invito a que contacte directamente conmigo. Mi oficina como le he dicho muchas veces siempre estará abierta para él. Que se ponga en contacto conmigo y nos comunicaremos sin ningún tipo de barrera.

¿Ha tenido últimamente usted o algún integrante de su familia alguna fricción con el alcalde de Málaga?

Yo lo que no entiendo es que haya hablado en esos términos cuando cabe preguntarle cuál es su apoyo al Málaga CF. ¿Ha asistido usted como alcalde a algún entrenamiento del equipo? ¿Ha pedido justicia o ha defendido al Málaga CF en situaciones extremas? ¿Ha luchado contra la actitud de injusticia contra el club por parte de la Comisión de Arbitraje de la Real Federación Española de Fútbol? ¿Pidió equidad de la UEFA después de que se le negó al Málaga CF el derecho a jugar en competiciones europeas durante todo un año?

Usted plantea muchas preguntas que resumen toda su etapa como presidente...

Pero tengo más. ¿Alguna vez se solicitó un recorte de impuestos a favor del Málaga CF? ¿Por qué pagamos más impuestos más que otros y por qué no tenemos los mismos derechos que por ejemplo tiene el País Vasco en este asunto? ¡Como siempre me dirá que es una decisión política y que no tiene nada que decir al respecto y que en determinados temas la decisión está en Sevilla! Pero le vuelvo a preguntar, ahora a través de este periódico, para que lo sepa la ciudad y la afición, ¿alguna vez habló de esta situación y explicó todas estas cosas? Como de costumbre la respuesta volverá a ser la misma: ¡No!

¿Hay algún detonante reciente que la afición del Málaga CF tenga que conocer para encajar este distanciamiento?

El señor De la Torre recibió por ejemplo una carta oficial sobre el viejo autobús utilizado por el antiguo CD Málaga. Pensamos que dicho medio de transporte debería ser propiedad de la Fundación del Málaga CF. Cuando al alcalde le solicité la compra del autobús para poder repararlo con nuestros propios recursos económicos, para que pudiese ser utilizado como parte del Museo del Málaga CF, resulta que el Ayuntamiento nos remitió al Departamento de Transportes de la ciudad. Ese es el apoyo que recibimos. Quién merece este tipo de trato. Fue una forma de oponerse a la adquisición del vehículo.

¿Tiene alguna deuda económica el Consistorio con usted en la actualidad?

Hay aspectos que no son conocidos y que pueden resultar muy graciosos. De la Torre es consciente de que el estadio donde se entrena el Málaga CF por la mañana o por la tarde se llama Ciudad de Málaga. La pregunta es por qué se envía la factura eléctrica completa a nosotros como entidad. No utilizamos la luz por la mañana o por la noche. Él sabe que no entrenamos nunca por las noches. ¿No es extraño?

¿Echa de menos el Málaga CF, vistas sus palabras, un trato más cercano del principal responsable político de la capital?

¿Han visto ustedes cómo otros alcaldes arropan al principal equipo representativo de su ciudad? ¿Por qué De la Torre no asiste a todos los partidos del Málaga CF? Sólo nos acompaña cuando vienen determinados equipos. ¿Está apoyándonos o en realidad tiene él intereses personales y conocidos con esos clubes que nos visitan? Esta pregunta también debería resolverla ante la opinión pública malagueña.

Se aproximan las elecciones municipales y hace bien poco que el propio De la Torre ha confirmado que volverá a ser candidato.

Eso es lo primero que pensé. A De la Torre le queda un año como alcalde y aparecer permanentemente en prensa es lo que ahora le preocupa. Habló incluso el mismo día que Elías Bendodo y será lo que venga a partir de ahora. Pero le digo que no va a conseguir lo que quiere apareciendo ante sus posibles votantes en los hombros del Málaga CF, por encima de este club, tal y como ha hecho recientemente.

¿Nos está contando todo o se guarda algo por si llega esa cita privada con el señor De la Torre?

No se equivoca. Hay otras cosas que me reservo para el momento adecuado. Sobre sus palabras hacia mi persona quiero dejarle claro que hablar de la familia Al Thani es hablar de la familia que gobierna Catar. Esta línea roja no debe cruzarla. Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede. Sabe perfectamente que soy el jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani y no el señor jeque. Pero en cualquier caso siempre le desearé lo mejor, así como que viva muchos años.

Ha mencionado al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que le instó a que regrese a la ciudad para explicar el proyecto de futuro para el club. Incluso le dijo que tendría que estar entre la afición malagueña «en las buenas y en las malas».

El señor Bendodo es consciente de mi amor y compromiso con el Málaga CF. También sabe de sobra que este amor corre por las venas de mi sangre gracias a Alá. Que estoy comprometido con la ciudad de Málaga y el club lo saben muy bien todos los malagueños. Y quien tenga alguna duda será responsable de ello. Como a De la Torre, le insisto en que existe un bloqueo político en mi país que no impide que, a través de mi familia, mantengamos proyectos a largo plazo para el club. El presidente de la Diputación sabe, en cuanto a los resultados deportivos del equipo durante esta temporada, que fueron impredecibles. Pero que confío en el cuadro técnico y en los jugadores, que todos ellos harán todo lo posible por el bien de estos colores.

No es el momento de hablar del equipo ya descendido, como muchos plantean ahora en sus crónicas. Todavía hay posibilidades matemáticas. Es cuestión de respeto a todos y cada uno de los integrantes del club en este momento. Bendodo y cualquier persona que siga los partidos en La Rosaleda puede ver cómo miles de aficionados siguen llenando las gradas y apoyando a los jugadores en cada encuentro. A todos ellos, de forma muy especial, les aseguro que los amo y respeto. Ellos son el jugador número 12 en el estadio y los apoyaré y seguiré apoyando. Ruego que nadie impida la felicidad de todos.

¿Recuerda su última reunión institucional cuando usted mantenía aún su residencia en la ciudad de Málaga?

Perfectamente. Fue ante el señor Bendodo, cuando acompañado por mi hijo Sheikh Nayef mantuvimos un encuentro. ¿Saben que entonces nos prometió apoyar económicamente al Málaga CF? ¿Así es cómo Bendodo apoya al club? ¿Dónde está su verdadero apoyo o son sólo mensajes populistas? Se ve que es otro político que considera que los años de esfuerzo y trabajo duro no han servido para nada.

Pero comprenderá que haya muchos sectores de la masa social malaguista también preocupados por la situación de la entidad y de un posible descenso...

Vamos a seguir dando amor de corazón a la entidad para definitivamente convertirnos en un club de elite, un modelo en toda Europa. Este es nuestro objetivo. Con la ayuda de Alá lo lograremos. No obstante, me gustaría ver también al alcalde de Málaga o al presidente de la Diputación apoyándonos en todo momento, no haciendo campaña electoral a costa de nosotros y de una entidad con tanta historia como el Málaga CF. Que luchen por nuestros derechos casi tanto como nosotros. Que demuestren que aman y sienten estos colores más allá de las fotos que se hacen en nuestras instalaciones cada año. Sé que en esto tenemos a muchísima gente con nosotros. Puede que ellos sí que dejen de ocupar los lugares que ocupan cuando acaben en un año sus mandatos.

Ha dado a conocer en esta entrevista cuestiones que son internas del pasado más reciente entre las administraciones y usted. ¿Teme que posteriormente le lleguen posibles desmentidos?

Espero con sinceridad que no falten a la verdad, que no nieguen lo que hay otras personas que conocen además de mí. Sé que los políticos cuando se acercan las elecciones lanzan mensajes que pueden mezclar lo serio con lo divertido. Pero que no jueguen con nosotros.

Se acerca un partido determinante para el futuro en Primera División del club, como es el choque ante el Deportivo. ¿Qué quiere transmitirle a la plantilla ante tan complicado reto?

Lo primero es felicitar al entrenador, que ha sabido en todo momento afrontar esta complicada etapa. También a los jugadores, por mantener firmemente la fe en el futuro del equipo. Y a todos esos apasionados seguidores que se dejan el alma apoyando sus colores, esté donde esté el Málaga CF y confiando en esta camiseta. Mi corazón está con todos ellos, porque con todos ellos unidos vamos a poder lograr lo imposible.

Imagino que también es momento de hablar de culpables, de errores cometidos. La afición está muy pendiente de sus explicaciones acerca de la planificación deportiva.

Hubo muchas cuestiones que como todos sabemos corresponden, sobre todo, a la anterior etapa de Francesc Arnau como máximo responsable de la parcela deportiva. Llegó un momento en el que se perdió la confianza. Pero prefiero no dar más detalles sobre este tema. Ya habrá tiempo de analizar los fallos cometidos, de aclarar determinadas cuestiones y de mirar hacia el futuro. Ahora tenemos que estar plenamente comprometidos en agotar hasta el último momento toda posibilidad de alcanzar la permanencia. Por difícil que sea. De lo que nadie debe dudar es de mi esfuerzo, del que ha puesto y seguirá poniendo esta familia para hacer grande al Málaga CF.