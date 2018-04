La afición, cansada del discurso de Al-Thani, lamenta el conflicto político

La afición malaguista no se ha sentido respaldada por las declaraciones de Abdullah Al-Thani en la entrevista concedida a La Opinión de Málaga. Según ha podido testar este periódico con diferentes aficionados y peñistas, la mayoría lamenta el conflicto político abierto y entienden que las acusaciones a las instituciones «están fuera de lugar». A la par, consideran que el discurso deportivo del presidente es repetido y vacío, ya que no ahonda en cuestiones de ese tipo.

Arturo Caracuel, vicepresidente de la Federación de Peñas, se mueve en esa opinión. «Me parecen unas declaraciones fuera de lugar y de tiempo. El presidente, cuando la cosa va mal, suele echarle la culpa a todo el mundo. En algunas cosas lleva razón, pero no puede arremeter contra los políticos porque le han ayudado mucho. No da lugar. No tiene sentido ese ataque al alcalde y a Bendodo», admite.

Javier Olmedo, uno de los representantes de los los accionistas minoritarios, también lamenta «las intenciones del presidente». «Ha sido una entrevista muy acertada. Se le ve las intenciones al jeque de politizar el asunto y desviar la atención del tema deportivo. No dice que fichó a Rolón, por ejemplo. No me ha gustado que se meta con el alcalde y con el presidente de la Diputación, que como instituciones nos han ayudado muchísimo. Además, las palabras de Bendondo lo dejan retratado. Sobre que no va a vender el club, pues depende de quien venga a comprarselo, si le presentan una buena oferta yo creo que vendería», dice.

José Carlos Bustamante, de la Peña Universitaria, lamenta la repetición del discurso. «La impresión que me ha dado es que no dice nada nuevo. Continúa con el mismo discurso. Me habría gustado que hablará de otros temas. Estoy de acuerdo en que piensa que nos vamos a salvar, es lo único bueno».

Por su parte, Manolo Jurado, presidente de la Peña Conejitos de Torrox, se mostró contrariado. «No ha acogido el problema por los cuernos. Se ha ido por las ramas. Ha hablado, pero no ha dicho nada claro. Tiene perspectivas pero nada de proyectos. Me ha gustado que no hable de Segunda, algo que ya dijimos en la peña hace unas semanas. Lo mismo de siempre, balones fuera y no dice lo que va a hacer con el Málaga. No lo está demostrando».

Las redes sociales también han sido un hervidero desde el día de ayer, la mayoría mostrando su desilusión por el discurso del dirigente y la oportunidad desaprovechada por el dirigente para explicar algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del club en el pasado y en el futuro.