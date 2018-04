José González: "No creo que no hayamos sido valientes, al contrario"

José González ha comparecido en la sala de prensa de Riazor para mostrar su pesadumbre por la derrota y para argumentar que merecieron mucho más. El técnico gaditano del Málaga CF apuntó que se vieron sorprendidos por los contragolpes del Deportivo de La Coruña, lo que terminó decantando la balanza.

En primera instancia, González fue cuestionado sobre la puesta en escenas, donde se espera a un Málaga más valiente en la segunda mitad. "¿El equipo ha perdido por valentía? El Dépor nos ha ganado por contragolpes, por pillarnos atacando. Si dices que no hemos tenido valentía€ Hemos empatado, hemos dado en el palo y casi marcamos el 2-3. Estoy orgulloso del trabajo de mis futbolistas. El partido ha empezado con un penalti dudoso. Hemos jugado muy bien en la primera mitad. En el segundo tiempo ellos han metido más brío, hemos perdido balones. Y ellos han contragolpeado. Hemos atacado bien, entrando por banda, hemos tenido remate. El equipo ha ido a ganar. No creo que no haya sido valiente. Empatando 2-2, puedes pensar que venga el Dépor y no ha sido así. Nos ha faltado remate porque no hemos acabado jugada. Pero había incertidumbre de estar en el área del Dépor. Hemos sido muy valientes. A lo mejor con 2-2, pero viendo la situación en la que estamos... El corazón tira y sabemos la situación en la que estamos.

José González no pudo ver el penalti con claridad, pero asegura que fue dudoso. "Me tengo que dejar del penalti por la opinión de terceros que dicen que es un penalti más que dudoso. Y con dos equipos jugándose la vida tiene que ser claro. Si me hacen contragolpes empatando a dos es que estoy atacando mal, pero atacando. Se nos ha caído Rolan, que se ha lesionado. Hemos jugado con 10 al final. El Málaga no es un mal equipo no es un colista al uso. Le doy la enhorabuena al Dépor. Pero creo que merecimos mucho más y nos llevamos muy poco".

Sobre el futuro de Rolan, no quiso mojrarse. "Si tiene contrato con el Dépor y váis a disfrutar de él pues disfrutarlo. Es un gran profesional. Va a dar la cara en el equipo en el que esté. Es un jugador diferente. Lo hemos echado mucho de menos esta temporada. Ha tenido su premio individual. Que lo disfrute al menos", dijo.

Cuestionado sobre las sensaciones que tiene por la permanencia, el técnico no se mojó. "Ahora mismo, con el ánimo que tengo... Es una situación desesperada. Pero ya solo pienso en el Madrid. Lo mismo que lo pensamos después del Celta... La cosa tiene tela, estamos mereciendo más. Estamos dando buena sensación. Pitaron al Athletic en su campo Bilbao, al Celta, hoy descontentos con el Dépor. Pero no tenemos premio".

Sobre si el equipo estaba cansado, como apuntó Rolan, González aseguró que no. "Estaría cansado Rolan. Puede ser, tenía problema musculares. Creo que la clave es que perdimos el balón, y ellos en la primera mitad han corrido más detrás del balón. Ha entrado el Chory y Rosales lo que han querido. Nos ha faltado claridad en el segundo tiempo. A veces se confunde eso con fondo físico. No creo que fuera un problema de cansancio".

Por último, de nuevo sobre el penalti, el técnico apuntó que habló con el árbitro. "Yo a Mateu le tengo un profundo respeto. Intenta acercarse al mundo del fútbol. Se lo he dicho en el descanso, creo que te has equivocado. Pero cualquiera se equivoca".