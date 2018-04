El uno por uno del Deportivo - Málaga

El mejor del partido...

(8) ROLAN, goleador

El delantero uruguayo estaba bajo la lupa por su contrato con el Dépor a partir de julio, pero volvió a ser el mejor. El primer gol lo marcó entre él y el zaguero, mientras que el segundo fue un golazo. Dejó destellos de calidad. Gran nivel.

(7) ROBERTO, evitó una vergüenza mayor

Roberto tuvo trabajo y evitó una mayor goleada. Por momentos fue el mejor, sobre todo con un paradón a disparo de Lucas Pérez. Paró dos manos a manos a rivales. Y pese a que encajó tres goles, fue de lo mejor.

(3) ROSALES, errático

No estuvo bien en defensa ni tampoco en ataque. Lento y previsible. Cuando los delanteros caían a su banda, no los frenaba. Y en ataque, que se dejó ver bastante, sólo destacó por el centro a En-Nesyri.

(3) LUIS HERNÁNDEZ, caos

Cometió el penalti, dudoso, nada más comenzar tras una acción desafortunada. Luego tuvo claros y oscuros, pero casi siempre fue superado en velocidad por los delanteros rivales. Paró un balón con la cara.

(5) IGNASI MIQUEL, superado

Estuvo más serio y acertado que su compañero en la zaga, pero aún así sufrió muchísimo con espacios. Rectificó en varias ocasiones e incomodó a los delanteros, pero no pudo parar a los rivales.

(4) MIGUEL TORRES, neutro

En ataque no aportó nada, sobre todo porque no es su pierna buena. No se complicó con el balón. Y en defensa frenó como pudo a las internadas rivales, pero en la segunda parte quedó expuesto. Vio una amarilla clara.

(4) SUCCESS, perdido

Por momentos parecía un portento y en otros, un desastre. Está claro que sin espacios no es su fuerte, y en la primera mitad el Málaga sufrió para poder hincarle el diente al Dépor. Pecó de individualista a veces. Malas decisiones.

(4) ITURRA, irreconocible

Si el partido es un correcalles, Iturra sufre. Pero si el peso del juego lo tiene que llevar el equipo blanquiazul, también. Al chileno se le vieron las costuras en varias ocasiones. Se vació, pero no se notó su importancia.

(3) LACEN, sin incidencia

Al igual que a Iturra, le cuesta llevar el peso del juego blanquiazul, por lo que su aportación en la creación fue escasa. Acabó sustituido por un golpe que dio el susto. Trabajó, pero sin brillo.

(6) CHORY, en forma

Fue, junto a Rolan, la única vía a la que se agarraba el Málaga cuando atacaba. Al uruguayo le salía casi todo. Se iba en velocidad, regates y centros. A puerta, sin embargo, no. Tuvo un remate que se quedó en fallo.

(1) EN-NESYRI, caótico

No dio una a derechas, aunque tuvo un remate de cabeza que dio en el travesaño y que pudo ser el 2-3. Por lo demás, malos controles, malos regates, presión sin coordinación y la sensación de ser muy inofensivo.

Desde el banquillo...

Samu (5) Falló en el 2-1 pero dio la asistencia del 2-2 a Rolan.

Adrián (3) No tomó el timón del equipo como se esperaba.

Bastón (4) Casi sin ocasiones, pero pudo marcar en un remate.