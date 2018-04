Rolan: "No sé cuál es mi futuro, pero me quedaría en Segunda"

Diego Rolan ha dado un paso al frente sobre el césped en los últimos partidos, pero su situación fuera de los terrenos de juego sigue arrojando muchas dudas. Y es que el futuro del delantero uruguayo parece vinculado al Deportivo de La Coruña con un acuerdo incluso antes de recalar el pasado curso en el Málaga CF, pero que podría verse truncado si finalmente el equipo coruñés cae a Segunda División. En ese sentido, el charrúa no pudo o no quiso arrojar luz al respecto en sala de prensa, pero dejó claro que no cierra la puerta al Málaga aunque sea en Segunda.

«No sé nada de lo que va a pasar en el futuro, tendré que esperar a final de temporada y después, como dije la última entrevista que hice, soy profesional y hoy en día estoy en Málaga y lo que pienso es tratar de hacer las cosas bien para ayudar al equipo y al club. Si tengo que jugar en Segunda División lo haré sin problemas. No sé cómo va a ser mi situación. Yo aquí me quedaría sin problemas, pero no puedo confirmar ni afirmar nada porque mi situación no la sé hasta final de temporada», dijo al respecto el delantero que por el momento pertenece a la disciplina del Málaga CF.

El atacante blanquiazul habló del partido contra el Deportivo, que fue el último clavo en el ataúd del Málaga CF. «Sabíamos que era un partido clave. Obviamente que el equipo es consciente de la situación, pero de la parte de mis compañeros y de la mía vamos a seguir dándolo todo para tratar de obtener resultados. Y a final de temporada ver si podemos o no podemos. El equipo va a dar todo hasta el final para tratar de conseguir la mayoría de los puntos».

Por último, también habló del Real Madrid. «Un partido complicado porque el Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, lo demuestra partido a partido, así que intentaremos hacer nuestro juego y tratar de bloquear los (puntos) fuertes de ellos para poder sacar un buen resultado».

En el plano grupal, la plantilla se ejercitó ayer por la mañana en la vuelta al trabajo para comenzar a preparar el partido contra el Real Madrid del próximo domingo. José González contó con el regreso de Kuzmanovic y de Lestienne, que se recuperaron de sus molestias físicas.