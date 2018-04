José González: "En La Coruña no se acabó nada"

José González atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Real Madrid. El técnico, que prefirió no hablar del descenso como un hecho consumado, aseguró que irán a ganar todos los partidos, que no habrá rotaciones pese a que se acumulan los partidos y que no ha notado pesimismo en su plantilla pese a la situación.

El míster habló de las sensaciones que rodean al partido. "Se está hablando en Madrid mucho más de lo que rodea a la champions, del partido pasado y del futuro. Pero eso nos tiene que importar poco. Tenemos que centrarnos en hacer un partido serio y en dar una alegría a nuestra afición. Tenemos que competir y transmitir que hay fe en la victoria. Enganchar a la afición".

Tras el partido en La Coruña, el Málaga CF está virtualmente descendido. "En La Coruña no se acabó nada. Hay que seguir trabajando con la misma fe y profesionalidad. Tenemos un partido contra el Madrid y hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible".

"Uno se agarra a la dignidad, profesionalidad, orgullo individual y hacer lo mejor posible hasta el final, es lo mínimo de cualquier profesional. Esa es nuestra tesitura hasta final de temporada", argumentó sobre lo que tiene que hacer el equipo.

Sobre el posible once, el técnico lamentó las bajas. "Vamos a ver cómo se encuentran los tocados, tenemos muchos. Están pendientes de evolución. Tenemos la baja de Luis. Ricca está con problemas del hombro, no está al cien por cien. Miquel también está con problemas. Hemos sido precavidos. Les hemos dado descanso en busca de que los jugadores estén preparados".

¿Qué puede hacer el Málaga contra el Madrid?. "Vamos a intentar ganarle al Madrid. Si miras el presupuesto de un equipo y el de otro, ellos son favoritos. Respecto al penalti, yo tengo una opinión particular y si en el minuto 93 te hacen una dejada, tienes dos opciones. O rematar o controlar. Tirarme, jamás", dijo sobre la polémica jugada del conjunto blanco en el partido contra el Juventus de Turín.

González no ve desánimo en sus jugadores pese al descenso virtual. "Hemos visto eso como una virtud. A lo largo de la semana siempre han entrenado bien. Tuvimos opciones para ganar en La Coruña. Si hubiéramos ganado estábamos de otra manera seguro. Pero la cruz nos está persiguiendo en muchos casos".

El entrenador del Málaga también agradeció las palabras de Zidane, que apuntaba que el Málaga es un colista inmerecido. "Cuando viene de un profesional como Zidane, te reconforta dentro de la medida de lo posible. Este equipo no ha tenido suerte. En Las Palmas, en La Coruña también pudimos ganar".

Cuestionado sobre una posible ayuda arbitral a los blancos, el entrenador no quiso mojarse. "¿Los árbitros ayudan al Madrid? No me voy a meter en ese lío".

¿Qué imagen puede ofrecer el Málaga? "El equipo va a dar la misma imagen. Nosotros hemos jugado en casa contra los siete primeros. Ningún partido se ha ofrecido una mala imagen. Es un discurso que sé que no sirve a nadie. Hay que aceptar las críticas. Hemos defraudado en el resultado, pero en que los jugadores han dado el máximo no me cabe ninguna duda".

El entrenador volvió a romper una lanza por Success. "Success está en una línea buena de peso. Veo jugadores que ojalá tenga yo esa línea de peso"

Sobre si el técnico tiene pensadas rotaciones ante una semana cargada de partidos, fue claro. "Vamos a ir a ganar todos los partidos. Desde el primer día hasta el último. Con los mejores futbolistas. Hay gente que está mejorando, lamentablemente un poco tarde", finalizó.