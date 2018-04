José González: "Yo he fallado, pero también mucha gente desde arriba hasta abajo"

José González se ha sincerado. El técnico del Málaga, en su comparecencia pública previa al partido contra el Levante, ha expresado sus sensaciones, su decepción por no haber conseguido llevar al conjunto blanquiazul a buen puerto y ha explicado algunas situaciones que ha vivido en las últimas semanas. Asumiendo el descenso, aunque sin decirlo abiertamente, el técnico ha repartido culpas pero asegura que seguirán luchando por la victoria por respeto el escudo y al club.

El técnico, en primera instancia, ha analizado el tramo final de la temporada. "Estamos pensando que quedan una serie de partidos y hay que hacer lo mejor posible. Nuestro rendimiento puede tener repercusión a terceros equipos y a mí no me ha gustado nunca que equipos sin meta puedan bajar los brazos. De aquí al final de Liga vamos a intentar ganar. Vamos a intentar pensar en nosotros, darle una alegría a nuestra afición, que nuestros jugadores compitan, como siempre", apunta.

El gaditano no quiere ir más allá. "Yo ahora mismo tengo que pensar que tengo que ganar el partido, vamos a intentar ganar el partido. Es lo que tenemos que pensar. Vamos a intentar ganar al Levante. Ellos están de euforia, es una final porque para ellos es un rival asequible. Tengo que mentalizar a mis jugadores porque habrá un ambiente hostil y de presión porque para el Levante es determinante".

Cuestionado sobre si prefiere descender en La Rosaleda o de visitante, el técnico no se mojó. "No es una cuestión que me plantee el descender en uno u otro sitio, porque eso me va a restar ánimo. Tenemos que competir porque nos debemos a un escudo y un club. Tenemos que ganar porque hemos estado cerca en las dos últimas salidas".

Sobre si hará rotaciones, el técnico no lo descarta. "La edad no tiene nada que ver, sólo hay que mirar los metros que hacen. Estoy sopesando en hacer alguna variante. Ahora me centro en este partido. Para el del domingo tenemos menos tiempo que recuperar".

González fue de nuevo preguntado sobre si ve al Málaga ya descendido. "¿Qué queréis escuchar de mí? De mí no va a salir la palabra de que estamos descendidos porque voy a pelear lo que pueda. Pero no puedo pensar en el futuro. El futuro es mañana, contra el Levante. ¿Qué le exige todo el mundo a su equipo mañana? Que hagan un rendimiento completo que hagan profesionalidad. Que no arrastren la camiseta. Que seamos los mismos que hemos sido, aunque sin resultados. Estamos en una situación virtual muy crítica", lamentó el técnico.

Sobre la situación del Levante, González se mostró optimista. "Creo que el Levante ha tenido el viento a favor, y eso es importante. Ganaron en Getafe, al Eibar le empatan. El trabajo del nuevo entrenador ha dado otro ánimo. Ahora mismo los futbolistas están con otra mentalidad a la que tenían. Es el fútbol y es lo que tiene".

Si hubiera ganado en La Coruña... "Ganar al Dépor, Las Palmas, Eibar, Valencia... Si hubiéramos ganado esos partidos. Pero ahora tenemos un partido con el Levante, un rival de nuestra talla y tenemos que hacer el mejor partido posible.

El gaditano afirma que no han cambiado su metodología de trabajo. "Hemos preparado el partido como vamos a hacer siempre. He visto al Levante con 4 o 5 rivales. Saber las virtudes y los defectos. Como un partido más. Ayer estuvimos un rato de vídeo, hoy a balón parado". ¿Y qué les enseña en los vídeos? "Siempre poco un poco de todo. Pero no es tanto como dice alguno por ahí. Son 10 minutos, pero si a alguno le molesta estar viendo un vídeo... Hemos trabajado con el Levante. Los jugadores no se quejan, son grandes profesionales".

¿Qué le ha faltado al Málaga en este tramo final? "Tengo miedo a hablar porque lo que digo se me tergiversa. Ha faltatado ganar en Eibar, que hubiera sido clave. También el calendario. Si hubiéramos tenido en casa del décimo para abajo, seguro que habríamos sacado varios partidos. No nos han pintado la cara nadie de visitante. De local, con la afición local, habríamos sacado resultados. Pero hemos jugado de visitante y no hemos tenido suerte. Y a parte la incapacidad mía y de mis jugadores", reiteró.

Ideye fue titular la pasada jornada y a José González se le ha cuestionado sobre ello. "La titularidad de Ideye, os puede chocar, pero mis jugadores entrenan muy bien. A mí me da igual todo. Disfruto mucho de Málaga pero me lo ponen muy difícil mis jugadores. Están trabajando muy bien. Pero a mí me están llamando a la puerta en los entrenamientos. En base a eso Ideye trabajó el otro día. Habrá situaciones sorprendentes, pero si un tío trabaja bien y los datos son excelentes, está llamando a la puerta. No estamos teniendo resultados con los que juegan, habrá que buscar soluciones".

González continuó defendiendo la mejoría del equipo. "El día del Dépor metimos 34 balones al área. Si a mi me los meten, yo estaría preocupado. Hay que seguir trabajando, minimizando los detalles. Y trabajar, repetir... Psicológicamente es muy difícil. Funcionar mejor cuando el trabajo da sus frutos. Son situaciones complicadas pero hay que hacerles creer que tenemos que ser mejores. Y nos debemos a un club y a unos aficionados que tenemos que dar la talla".

Al técnico también se le cuestionó sobre su futuro en el Málaga. "Mi futuro es el partido del Levante. Déjame ceñirme a lo que tengo delante. No me va a ayudar de nada pensar en otras historias. Disfrutar de mi profesión, aguantar el chaparrón cuando me critican e intentar ganar al Levante".

Suma García no podrá jugar con el Levante por contrato, ya que está cedido por el Levante. "Entiendo las cláusulas del miedo. Legítimamente son dudosas, pero lo entiendo. No me gustaría que me marcase un jugador que fuera mío".

¿Le ha fallado alguien a José González? "Si me ha fallado alguien, yo el primero. Pero no podemos tachar las culpas sobre sólo una persona. Ha fallado mucha gente desde arriba hasta abajo. Pero ser responsable. Yo he fallado, desde luego".

El trabajo no se ha visto alterado en el día a día. "Los jugadores siguen entrenando y trabajan bien. A veces las cosas no se dan y hay mil motivos. Hay muchos pequeños detalles que siempre han restado".

Y por último, intentó aclarar sus declaraciones del pasado domingo en las que decía que la afición del Málaga era en parte madridista por Isco Alarcón. "Se ha malinterpretado mis palabras. A mi me gusta que ganen los Spurs porque juega Gasol, o que ganara el Atlético cuando estaba Kiko, que es gaditano. Se ha malinterpretado. Pero yo quiero que ganen los Spurs y no he estado en Texas en mi vida, solo eso", dijo sobre el tema.