El fútbol llora por el Málaga CF

El descenso se ha consumado. Era inevitable a tenor del rumbo que tomaron los acontecimientos. Un gol en el descuento ante el Levante en Valencia confirmó que el Málaga CF baja de categoría y jugará la próxima temporada en Segunda División. Desde que el árbitro señaló el final del encuentro comenzaron a sucederse por las redes sociales mensajes de apoyo al equipo blanquiazul.



Uno de los primeros en reaccionar fue Samu Castillejo. El ahora futbolista del Villarreal, que tiene tatuado el estadio de La Rosaleda en su cuerpo, envió a través de su cuenta de Twitter, con una foto vestido de malaguista y en la que se ve lamentándose, tapándose la cara con la camiseta, dice: "Hoy es un día duro, una noche difícil para todos los malaguistas.. Pero desde hoy mismo todos debemos remar en la misma dirección para devolver al @MalagaCF donde se merece".





El bético, que militó en el Málaga CF en sus mejores momentos, ha querido dar un abrazo desde Sevilla a todo el malaguismo. Con una foto sonriendo con la camiseta del Málaga de Champions, el talentoso futbolista escribe en su cuenta de Twitter: "Llora mi corazón, siempre estarás presente mi querido @MalagaCF... volverás donde te mereces porque yo viví lo que tú eres capaz de hacer!!! Mucho animo"También el último presidente del Málaga CF, el que vendió el club a Al-Thani, que también fue futbolista del club de Martiricos,, ha enviado un tuit: "Muy triste por #Malaga el @MalagaCF y su increíble afición, siempre serán de primera, ojalá vuelvan pronto #MemoriaCompromisoyFe"Y el granahora machacado por las lesiones, y buque insignia del mejor Málaga de la historia, ha tuiteado a toda la afición blanquiazul: "Estoy convencido q el @MalagaCF volverá donde merece x la ciudad y su afición,es un día duro y quiero mandar todo mi apoyo y ánimo a todo Malaga,desde ya un día menos para volver donde siempre debe estar ese club".Un ex comoal que el Málaga no quiso renovar y que firmó por el Eibar, también tuvo un recuerdo para el Málaga CF en estos momentos tan duros. "Mucho ánimo al MalagaCF y a toda esa grande afición. Volveréis más fuertes que nunca".El todavía futbolista delahora en el Albacete, escribe: "Solo queda ser fuertes, ánimo al malaguismo y los malaguistas, club y afición de primera, pero en los malos momentos son donde se hace la unión más fuerte , el pasado solo queda para aprender y mirar al futuro con ilusión".Otro malagueño y exmalaguista que no se olvida de sus raíces y del equipo de su tierra esEl jugador del Getafe ha querido dar un mensaje de ánimo a la familia blanquiazul. "Desde aquí quiero mandar mucho ánimo y mucha fuerza para todos los malaguistas, para el Málaga CF y para su afición, sin duda es duro... pero estoy seguro que con la ayuda de todos el ;álaga volverá donde merece estar, en la primera división del fútbol español! VAMOS!!", dice "Porti", con una foto de su etapa en el Málaga CF.El bético Joaquín Sánchez también se acordó de su exequipo: Llora mi corazón, siempre estarás presente mi querido @MalagaCF... volverás donde te mereces porque yo viví lo que tú eres capaz de hacer!!! Mucho animo.No sólo futbolistas manifestan su apoyo al Málaga CF. También hay clubes que desde sus cuentas oficiales mandan su mensajes de ánimo. Ejemplos hay muchos.¡Mucho ánimo @MalagaCF! Estamos seguros de que volveréis"."Mucho ánimo @MalagaCF. El domingo os diremos hasta pronto, seguro que volvéis pronto a Primera. Un abrazo! #RealSociedad". De Primera, de Segunda y de Segunda B.también se une: "Desde el @RealJaenCF deseamos al @MalagaCF un pronto regreso a Primera División. ¡Ánimo!". Incluso el, equipo que se salvó a costa del Málaga tras el encuentro de este jueves por la noche, escribe: "Todo nuestro apoyo para el @MalagaCF y su afición. Os deseamos un rápido regreso a #LaLigaSantander".