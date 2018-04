José González: "Pido disculpas a la afición"

José González se mostró visiblemente dolido tras el descenso a Segunda División matemático del Málaga CF y argumentó las sensaciones suyas y de la plantilla. "Ha sido el resumen de la temporada. No merecemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Se han hecho muchas cosas mal a lo largo de la temporada. Lo vivismo en Las Palmas, en otros partidos€ Se ha descendido no hoy, hace mucho tiempo. La trayectoria ha sido mala, se ha intentado solventar. He tenido la suerte de vivir a un grupo de jugadores fantásticos que no se merecen lo que están viviendo. Pero el fútbol a veces te da o te quita. No hay nada que reprocharles a ellos individualmente. Cuando ha acabado el partido estaban en el suelo tirados porque han dado lo máximo. Hemos descendido por nuestra incapacidad. No nos merecemos esto", dijo en primera instancia.

El técnico volvió a incidir en la mala fortuna. "Hace 15 días le dimos al palo con 2-2 en el 85 en La Coruña. Y nos ganan. Y en Las Palmas nos ganaron en el 93´. Este equipo no se ha mostrado inferior a los rivales. Algo nos falta cuando se repite. Los cambios que hago es para atacar más, en el 80 saco otro delantero. En La Coruña acabamos con 3 delanteros, pero nos atacan y nos marcan. Darle la enhorabuena al Levante. No han perdido la cara al partido pese a pasarlo mal por momento. Han tenido la fortuna, qué mas da, mañana manda la clasificación".

El vestuario también estaba hundido. "El vestuario está destrozado. Tengo un gran grupo. Entrenar estando a los puntos que estamos no ha sido un problema. Entrenan€ Normalmente te encuentras un vestuario malo cuando estás así, con indisciplina. Van a seguir así porque son profesionales".

Sobre si se arrepiente de haber venido a Málaga, González dijo que no. "Para mí es un honor entrenar al Málaga. Me hubiera gustado estar en otras circunstancias. Una confesión: faltando un minuto le he dicho a mi segundo que hoy perdíamos. Dirán que soy agorero. Pero era por las dinámicas. Y estaba convencido de que ellos marcaban. Eso es el fútbol. Es la grandeza y a veces la crueldad de este juego. Cuando juegas al fútbol sabes que hay un equipo que hace las cosas bien y no te alcanza. El Levante está destinado a salvarse".

¿Qué le puede decir a la afición? "Que por este trance han pasado multitud de equipos. El Málaga es un equipo grande de España y es cuestión de tiempo para que vuelva a subir. Que hagan las cosas bien y con tranquilidad. Y a la afición pedirle disculpas porque no hemos dado lo que esperaban. Pero el vestuario está desolado. Algunos dejaremos mucho que desear pero son grandes por haber peleado".

El míster también apuntó a que no habrá bajada de brazos. "Afrontamos las últimas jornadas igual. Hoy prácticamente teníamos el descenso consumado y hemos dado la cara. Nos debemos a un equipo y una afición. Vamos a dar la cara".