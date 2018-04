La plantilla del Málaga CF pide perdón

La plantilla del Málaga CF ha querido entonar el mea culpa en público, con un comunicado leído por el primer capitán José Recio. Ha sido en la sala de prensa de La Rosaleda, antes del entrenamiento de esta tarde y una vez que el jueves se consumó el descenso a Segunda División tras caer por 1-0 con el Levante. Todo el equipo, con los capitanes Recio, Miguel Torres y Rosales en primera plana y escoltados por todo el cuerpo técnico, han pedido perdón a la afición por el descenso, han agradecido a la hinchada su apoyo y se han acordado de los trabajadores del club.

Así, el canterano, con la voz entrecortada y afectado por el descenso a Segunda División, ha asegurado que "van a dejarse la vida para volver a Primera División la próxima temporada.



El comunicado malaguista íntegro

"Buenas tardes, hoy no es un día para poner excusas, hoy toda la plantilla queremos dirigirnos a todos los malaguistas para decirles que sentimos haberles fallado. El Málaga es un sentimiento, yo lo conozco bien desde chico y todos los jugadores, estén aquí más o menos tiempo, se quedan con este pellizco que nunca se les olvida aunque se vayan de Málaga.

No tenemos palabras para agradecer a los malaguistas los increibles recibimientos que nos habéis dado en La Rosaleda, todas las veces que nos habéis animado y empujado en las buenas y en las malas y como habéis llenado en el estadio, con frío, calor, lluvia y muchos viernes o lunes con malos horarior para vosotros. Decir hoy lo siento no es suficiente. Lamentablemente ya no podemos dar marcha atrás pero si os aseguramos que no vamos a permitir que nadie baje los brazos de aquí al final y vamos a seguir luchando hasta el último día por este escudo y esta camiseta.

Nos gustaría mencionar también a todos los trabajadores del club, que nos ayudáis y estáis con nosotros para que nuestro trabajo sea más fácil, también os hemos fallado y nos duele muchísimo.

Esta ciudad, este club y esta afición se merecen estar en Primera División, se lo merece y volverá a estar muy pronto. Que no le quepa la duda a nadie que vamos a dejarnos la vida para conseguirlo la temporada que viene. Muchas gracias".