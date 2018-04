Uno por uno del Málaga CF - Real Sociedad

LESTIENNE

8 / El mejor del partido

El extremo se gustó en el día del plebiscito. Fue un continuo puñal hasta que le duró la gasolina y arrancó los únicos aplausos que se oyeron ayer en Martiricos. Está más fino, encara y centra con buen tino.

ROBERTO

6 / Sin trabajo

No tuvo trabajo ayer el bueno del portero madrileño. La Real Sociedad, inoperante arriba, no le llegó ninguna vez y no fue protagonista como tantas veces ha sido esta temporada. Fue de los pocos que se salvó de la quema entre las críticas de los aficionados, que no dejaron títere con cabeza.

ROSALES

5 / Mejorado

Casi no tuvo que defender y se sumó en ataque con cierto peligro, sobre todo en la primera mitad, donde ganó la línea de fondo en varias ocasiones. También fue silbado.

LUIS HERNÁNDEZ

5 / Contundente

El madrileño, que también ha escuchado pitos, cuajó quizas el mejor partido desde esta temporada. Ni Aguirretxe en la primera mitad ni William José en la segunda le inquietaron lo más mínimo. El central sufre menos con delanteros corpulentos.

IGNASI MIQUEL

5 / Asentado

Mandó en la zaga del Málaga y se libró de los pitos individualizados del público. El central es uno de los fichajes que sí ha funcionado desde que llegó en invierno y ayer volvió a demostrar que es un zaguero de Primera División.

MIGUEL TORRES

5 / Lesionado

Ayer saltó con el brazalete de capitán y tuvo que aguantar los pitos y cánticos en su contra desde la grada. Fue uno de los que más recibió, pero no afectó a su buen partido. Se marchó en la segunda parte con una contractura en los isquiotibiales de la pierna derecha.

ITURRA

7 / Perdonado

En el día de los juicios, La Rosaleda perdonó al chileno. Su gran predisposición y desgaste convencen al aficionado, que le ovacionaron tras una acción en la que recuperó un balón imposible tras pelear con tres rivales.

LACEN

5 / Inadvertido

El argelino pasó sin pena ni gloria por el partido. Salvo en alguna acción que perdió la pelota, estuvo cómodo en la medular y salió airoso.

CHORY CASTRO

7 / Tocado

Nunca se esconde y ayer tiró del carro en una tarde complicada. Sacó un gran centro desde la izquierda para el gol de En-Nesyri, el segundo del Málaga, y se marchó en el descanso con molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Hoy será sometido a pruebas.

ADRIÁN

7 / Práctico

Marcó el primer gol del Málaga, demostrando que tiene olfato de gol. Desde la media punta hizo jugar al equipo y estuvo siempre presente en las acciones de peligro.

EN-NESYRI

6 / Peleón

Hizo un gran gol demostrando su potencia y llegada, pero luego, pese a que lo da todo y pelea como el que más, no consigue enarbolar jugadas ni asociarse.

Desde el banquillo

Keko (4) Señalado por el público, le costó mucho centrarse en el juego. Perdió muchos balones, pero puso un buen centro a En-Nesyri.

Diego González (5) Entró por el lesionado Miguel Torres y no tuvo problemas por la falta de agresividad del rival.

Ideye (4) También escuchó pitos del respetable y no hizo absolutamente nada en los poco más de 10 minutos que estuvo en el verde.