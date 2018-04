Adriana: "Vine para disfrutar e ilusionarme y lo he conseguido"

Adriana Martín, jugadora y estrella del Málaga CF Femenino, ya está en modo play off. La capitana del conjunto blanquiazul y Pichichi del Grupo IV de Segunda, asegura estar sumamente contenta por cómo se están desarrollando los acontecimientos. «Si soy sincera no me esperaba esto. Sí sabía que venía a un gran club con un gran grupo y que el año que estuve con Antonio él sacó lo mejor de mí. Después de la lesión que tuve, sé que me recuperé bien, pero no sabía que iba a terminar así la temporada. Para mí es un auténtico orgullo haber terminado así y que la lesión me haya permitido disfrutar de un año como este», dijo a los medios del club.

«Hemos trabajado mucho, ha sido un año duro. Ahora llega lo más difícil, pero ha sido muy difícil también el resto del año. Da igual el rival, lo que queremos es empezar a competir y poner al Málaga Femenino en Primera», dijo.