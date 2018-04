Ignasi Miquel entiende el enfado de la afición malagueña

El defensa del Málaga Ignasi Miquel, que tiene contrato con el club hasta 2021, apuntó que pretende seguir la próxima temporada en Segunda, afirmó este miércoles que "es normal y entendible" el enfado de la afición, tras el descenso del equipo, pero le "duele que chillen y piten a un compañero".

En rueda de prensa, el jugador catalán indicó sobre las críticas y silbidos dirigidos a los futbolistas en el último partido contra la Real Sociedad, en el que el Málaga ganó 2-0, que "son cosas que duelen", aunque insistió en que entiende que el malaguismo esté "enfadado" con ellos.

"Me duele que chillen y piten a un compañero. Entiendo que la afición esté enfadada, pero somos un equipo en conjunto y que señalen a uno personalmente me duele", admitió.

Ignasi Miquel, que llegó al club en el pasado mercado invernal desde el Lugo, sabía por la situación del equipo, colista de La Liga Santander, que el descenso se podría producir, si bien subrayó que "era una apuesta personal para seguir creciendo y jugar en Primera".

Sobre su futuro, precisó que tiene contrato con el Málaga, y que eso es lo que sabe, y rehusó "pensar en nada más, porque pensar en cosas que pueden pasar después es equivocarse".

"Sigo siendo del Málaga y no tengo pensado nada más. Personalmente, estoy muy cómodo, he jugado desde que llegué, y eso es un plus", manifestó el defensa, que resaltó que la entidad apostó por él, con lo que está "contento" y no tiene "nada que reprochar".

Para Miquel, "bajar no es bueno para nadie, y nadie está contento con lo que se ha hecho", pero dejó claro que el equipo va a "seguir luchando" hasta el final de temporada y a "intentar sacar puntos en los cuatro partidos restantes".

Con respecto al del próximo lunes contra el Real Betis, en el Benito Villamarín, destacó "la calidad" del equipo verdiblanco y su "manera de jugar", una vez superada la vulnerabilidad defensiva que tuvo al principio, ya que ahora "prácticamente están metidos en la 'Europa League'.

"Sabemos que vamos a ir a un campo muy complicado, con una afición que con nosotros va a ser hostil, dada la rivalidad que hay entre los equipos. Nos va a tocar trabajar muchísimo si queremos crearles problemas", reconoció el defensa.

El Málaga regresó este miércoles al trabajo con la novedad de la reincorporación al grupo de dos centrocampistas: el venezolano Juanpi Añor y el serbio Zdravko Kuzmanovic, que tenían molestias.

Mientras tanto, siguen sus procesos de recuperación Miguel Torres, Adrián González, los uruguayos Gonzalo 'Chory' Castro, Diego Rolan y Federico Ricca, José Recio y el venezolano Adalberto Peñaranda.