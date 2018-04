Rolón y Cecchini volverán cedidos a Argentina

Los primeros contactos de la dirección deportiva han dejado sensaciones positivas para salir el próximo curso, aunque no traspasados - Devaluados tras un año para olvidar.

Los dos fichajes más caros del Málaga CF el pasado verano están muy cerca de volver a casa, de regresar a su Argentina natal para intentar recuperar su fútbol. Esteban Rolón y Emmanuel Cecchini han llenado ríos de tinta y horas radiofónicas pese al escaso rendimiento deportivo que han ofrecido. Es por ello que han sido dos de los fracasos más importantes del conjunto blanquiazul el curso que ya está tocando a su fin -aunque no han sido los únicos-, y ante esa tesitura el club ya intenta poner remedio para la próxima campaña, en Segunda División, donde no entran en los planes de la dirección deportiva.

La presencia de Mario Husillos, director deportivo del Málaga CF, en tierras argentinas está facilitando la posible salida de ambos. El ejecutivo blanquiazul se marchó la pasada semana y ha tenido desde entonces diversos contactos en el país sudamericano enfocados a buscarle destino a ambos jugadores. Y las primeras impresiones son satisfactorias para repatriar a Rolón y Cecchini en el fútbol argentino.

Y lo son gracias a que los dos centrocampistas argentinos aún siguen teniendo mercado en su país, ya que dejaron una grata imagen antes de ser fichados por el Málaga CF el verano pasado. Por lo tanto, su acomodo no sería complejo de volver a producirse.

Sin embargo, el club no podrá recuperar el dinero invertido en ellos, al menos por el momento -pagó 4,7 millones por el 85% del centrocampista a Banfield y 3,2 millones por el '5' de La Paternal a Argentinos Juniors- ya que los clubes interesados hasta la fecha los quieren en calidad de cedidos, aunque no han trascendido nombres. Incluso no se descartan equipos del resto de sudamérica, no sólo de Argentina.

El club, además, no está por la labor de perder su inversión y sólo atendería a traspasos en cifras cercanas a las que el curso pasado pagó por ellos. Conscientes de que esa oferta no llegará, intentará que ambos jugadores se revaloricen con minutos en su país, donde mostraron su mejor versión.

Dos fracasos

La historia de Rolón y de Cecchini en el Málaga CF está llena de oscuros. Ambos jugadores se han devaluado con el paso de los meses, ya que su rendimiento deportivo ha sido nulo.

El mediocentro defensivo (Rolón) tardó en llegar a Málaga y su periodo de adaptación parece no haber terminado. No ha debutado con José González y con Míchel tuvo cierto protagonismo hasta que cayó en el olvido. En total ha jugado diez partidos -dos de ellos de Copa del Rey- y no disputa minutos desde hace más de una vuelta, desde el pasado 19 de noviembre ante el Deportivo de La Coruña. No salió en el mercado de invierno y no ha tenido más oportunidades.

Pero si mal le han ido las cosas a Rolón, peor le han ido a Cecchini. El centrocampista llegó con más tiempo, pero tampoco ofreció el rendimiento esperado pese a que la apuesta por él fue mayor. Incluso salió en invierno a la Liga mexicana en busca de minutos y de oportunidades, pero allí tampoco ha jugado.

Cecchini sólo ha disputado este curso cuatro partidos. Con el Málaga ha jugado dos en Liga -ambos desde el banquillo (28 minutos)- y uno de Copa. En el Club León sólo ha disputado un partido. Curiosamente el jugador pidió en el conjunto centroamericano jugar con el filial ante la llamativa ausencia de oportunidades. Su cesión ha sido fallida y su valor, lejos de recuperarse, ha seguido cayendo.

Cecchini, en ese sentido, acaba la temporada con el Club León mañana sábado, que no ha conseguido clasificarse para el play off. No volverá a Málaga en cualquier caso, ya que la cesión del centrocampista es hasta el 30 de junio. Su destino parece lejos de la Costa del Sol por ahora. Un paso hacia un lado, de ambos, para intentar recuperar sensaciones.