"La situación del Málaga CF es crítica y no podemos dejarla correr más"

"Solicitamos y queremos una gestión seria del Málaga», dice.

Los accionistas minoritarios del Málaga CF, que representan en torno al 3% de las acciones del club blanquiazul, siguen movilizándose. Esta tarde está convocada una reunión informativa a partir de las 20.00 horas en la Sala Oyarzabal de la sede de la Diputación de Málaga de La Plaza de La Marina en la que se hace un llamamientos a todos los accionistas de la entidad, sean o no socios de esta asociación.

En ese sentido, Javier Olmedo, secretario de dicha asociación, ha explicado a La Opinión los pasos que van a dar para intentar cambiar la gestión del club. «Tenemos preparado un escrito, que han redactado unos abogados afines a la asociación de accionistas minoritarios del Málaga CF, en el cual se le van a hacer una serie de preguntas al club, en este caso al señor Al-Thani. Cosas que queremos preguntarle que no se habían preguntando anteriormente y que queremos saber. En la convocatoria de esta tarde se va a leer este escrito ante los socios y no socios de la asociación y los medios allí presentes. Y luego ese escrito se le hará llegar al Málaga para que nos conteste estas preguntas», explica sobre la convocatoria de esta tarde.

«Todo viene encaminado a lo que se viene comentando en las últimas fechas en los medios, que la gestión del club no puede seguir más en manos de una persona que es un irresponsable, que no está haciendo los deberes en cuanto a un presidente de una sociedad de capital como es el Málaga CF y que no puede llevar más de un año fuera de Málaga. Que sus hijos, que pertenecen al consejo de administración, tampoco trabajen en pro del Málaga. Que cuando tienen que representar al club, desaparecen. Y todo esto cobrando una importante cantidad. Y además, que creemos que no es muy legal, que los alquileres de las viviendas aquí en Málaga corran a cargo del club en vez de asumirlo ellos».

Cuestionado sobre si hay alguna argucia legal para arrebatarle la gestión del club a Al-Thani, Olmedo fue cauto. «Por lo visto nuestra asociación de pequeños accionistas puede poner una demanda en el Juzgado por la incapacidad o por la falta de presencia del jeque en Málaga. Parece que hay una vía legal que puede dar sus frutos. Y mientras que se celebra o no este juicio se podría solicitar una medida cautelar que permita a una gestora poder llevar el Málaga. No queremos ni podemos quitarle el club al jeque, lo único que queremos es que haya una gestión seria, personas responsables al frente del club. Sobre todo un director general, que estamos falto de ello. Y las cosas hay que hacerlas rápidamente porque hay que preparar un proyecto fuerte para el año que viene», explica.

¿Cuáles son los pasos a seguir? «Es importante la reunión. Nosotros tendríamos que convocar a nuestros socios (de la asociación) para llevar a cabo esta gestión. Pero primero queremos tomar el pulso a la afición y los accionistas. Y si vemos un respaldo fuerte, si las instituciones se implican, ya que el Ayuntamiento es accionistas del club y vemos un respaldo, podemos iniciar este procedimiento».

Olmedo también apuntó que la próxima semana mantendrán una reunión con el club, donde esperan respuestas. Por último, hace un llamamiento con vistas a la reunión de esta tarde. «Esperemos que haya mucha gente, porque la situación del Málaga es crítica y no podemos dejar correr más tiempo y luego llorar cuando ya no tenga solución.