Al-Thani responde y arremete contra Daniel Pastor

Abdullah Al-Thani no tiene intención de ceder la gestión del club. Así lo ha manifestado el dirigente catarí a través de su altavoz preferido, Twitter, con un mensaje duro hacia Daniel Pastor. El dueño del Málaga CF responde así a las palabras del abogado malagueño, que sugería días atrás que la gestión del club cambiara de manos.



"Este bobo Daniel Pastor es accionista de la empresa auditora que estaba trabajando en el Málaga. El contrato con esta empresa fue cancelado. Esto es una violación legal clara y explícita", dijo el propietario en las redes sociales.





This boob DANIEL PASTOR

He has a shareholder in the audit company that was working

in Málaga cf

The contract with this company was canceled

This is a clear and explicit legal breach