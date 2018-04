José González y el dilema de las rotaciones

Prieto, Diego González, Rolón o jugadores del filial, las reclamaciones más populares

El debate está más en la calle que nunca una vez que el descenso se ha consumado y hay poco más en juego que la honra y la imagen del club blanquiazul. Y es que no son pocas las voces que apuntan a un cambio en la política del primer equipo en lo que resta de temporada. Un giro para comenzar a sumar de cara al próximo año. Una apuesta por jugadores que tendrán continuidad en el futuro del Málaga y no así por futbolistas que acaban su vínculo el próximo 20 de mayo, cuando concluya la presente temporada.

José González ya ha sido cuestionado en varias ocasiones por este dilema y esta reclamación popular. El técnico, que tampoco seguirá el próximo curso, quiere conseguir el mayor número de victorias posibles al frente del Málaga, lo que evidentemente también quedaría en su currículo para el futuro. Pero también argumenta que hasta la fecha nadie le ha pedido cambiar la política del primer equipo, dejando de lado a aquellos que no tienen futuro asegurado de blanquiazul y dando prioridad a los que sí. «El futuro es incierto para todo el mundo. Pensar en el futuro con esta plantilla es un poco utópico. Ahora mismo, no se me ha comunicado nada y voy a intentar hacer el mejor once posible cada semana para competir, para que no puedan decir que somos un muerto andante. La competición es muy exigente, vemos que dándolo todo no conseguimos ganar. Si no lo damos todo y no ponemos a los mejores quizás no tengamos ni esa posibilidad. Vamos a intentar ser competitivos entre todos. Nadie va a permitir que se bajen los brazos», dijo en la previa al partido contra la Real Sociedad, lo que evita cambios en principio.

Sin embargo, hay jugadores como Andrés Prieto y Esteban Rolón que no han debutado con José González. El caso del portero parece más evidente, ya que no es una posición dada a las rotaciones. En cualquier caso, y sabiendo que Roberto no continuará y Andrés, sí, el cambio en la portería podría ser una opción.

Con Rolón, sin embargo, sí es más llamativo. El argentino saldrá cedido a un club de su país el próximo verano, pero seguirá siendo un activo del club blanquiazul y que debe revalorizar cuanto antes. El mediocentro no juega desde noviembre de 2017 y este lunes, con la ausencia de Iturra por sanción y de Recio por lesión, quizás pueda gozar de alguna oportunidad.

Diego González es otro de los jugadores que seguirá el año próximo y que no es un fijo. El gaditano ha contado con minutos por las bajas que ha sufrido en la zaga, pero no cuenta de titular.

La cantera, sin embargo, tampoco parece que vaya a tener protagonismo estos últimos días de temporada -restan cuatro partidos-. El técnico así lo advirtió también tras el partido con la Real Sociedad. «No creo que sea conveniente. Que debuten los chavales en circunstancias adversas no es lo más adecuado», sentenció el técnico. Quedan cuatro jornadas. ¿Debe hacer rotaciones José González?