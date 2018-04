Francisco Rodríguez entra en la quiniela para ser el nuevo técnico del Málaga CF

Tiene un año más de contrato en el club gallego - Oltra y Arrasate siguen en la lista de futuribles, un mes después

Más de un mes después de conocerse los primeros movimientos del Málaga CF en la búsqueda de un entrenador para Segunda División -aquella reunión de Husillos con el agente de Muñiz-, el conjunto blanquiazul aún no ha encontrado técnico. O al menos, no ha trascendido el nombre del elegido, lo que tampoco quiere decir que no esté atado por parte de la dirección deportiva.

Sin embargo, la lista de opciones es amplia y uno de los nombres que entra ahora también en la quiniela es el de Francisco Rodríguez, entrenador almeriense que dirige actualmente al CD Lugo de Segunda División. El joven preparador -cumple 40 años en septiembre-, apuntado por 101tv y corroborado por este medio, tiene un perfil que gusta mucho en Martiricos. Trabajador, ambicioso y conocedor de la categoría, es un técnico muy similar a Javi Gracia, precisamente al que sustituyó en Almería cuando se marchó de allí y que más tarde llegó a Málaga de la mano de Husillos.

Francisco ha hecho una primera vuelta sobresaliente con el CD Lugo en Segunda -llegó a estar líder de la categoría y acabó séptimo, a un punto de la zona de play off-. Pero tras la salida de Ignasi Miquel en diciembre han sufrido un bajón, se han alejado de la zona de play off, pero mantendrán la categoría de forma sobrada -objetivo del club-. Ayer empataron en Pamplona contra Osasuna (1-1), un recién descendido de Primera.

En cualquier caso, Francisco gusta pero tiene un año más de contrato en Lugo, lo que podría suponer un problema en una posible negociación, ya que sería a tres bandas. Según las fuentes consultadas, ya se han mantenido contactos para tantear al técnico, que ha mostrado también interés en poder coger las riendas de un aspirante a Primera el próximo año y también de acercarse a su tierra, donde tiene la familia.

Francisco es un técnico que gusta a Husillos. De hecho, el preparador almeriense era una de las opciones que ya calibraba el argentino en su anterior etapa para sustituir a Javi Gracia a poco de arrancar la temporada 2015/16 y que tenía al equipo colista. Un pulso que finalmente acabó con el argentino fuera del club, al igual que el entonces director general, Vicente Casado.

Conoce la categoría

Francisco conoce sin duda la categoría de plata, donde ya ha entrenado varias temporadas. Y también tiene experiencia en Primera, donde dirigió al Almería una temporada y media. El primer año salvó al conjunto almeriense, en el segundo fue destituido tras 14 jornadas.

El año pasado cogió el UCAM Murcia ya en una situación muy compleja y estuvo cerca de obrar el milagro de la salvación en Segunda. Sin embargo, acabó descendiendo el equipo murciano a Segunda B. Ahora está al frente del proyecto del Lugo y le espera un final de temporada plácido. Entre Primera y Segunda suma más de cien partidos.

La lista es amplia

Sin embargo, desde el club guardan con recelo el nombre del próximo entrenador. Algunas fuentes apuntan a que el técnico ya está atado y que el nombre no se hace público por respeto al actual entrenador o porque está actualmente trabajando. Otras, sin embargo, guardan silencio.

En cualquier caso, la lista es de sobra conocida con José Luis Oltra en cabeza. El técnico valenciano también ha sido tanteado y actualmente se encuentra sin equipo. Joseba Arrasate, Paco Herrera, Fran Escribá, Vicente Moreno o el propio Muñiz, que ya dio calabazas, son algunos de los técnicos que han sonado para venir al Málaga CF y al que se suma ahora Francisco Rodríguez.

Mario Husillos continúa en Argentina y tiene previsto regresar a Málaga en los próximos días -previsiblemente mañana-. A partir de ahí la planificación del próximo curso debe tomar celeridad, ya que el descenso lleva ya varios días consumado y aún no hay novedades del futuro.