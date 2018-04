José González: "Nos hemos preparado para hacer ante el Betis un partido digno"

El técnico del Málaga CF, José González, apeló ayer a la profesionalidad de sus jugadores para medirse esta noche al Real Betis en el Benito Villamarín. Con el rival en una inmejorable trayectoria deportiva, que lo ha asentado en posiciones europeas, el entrenador gaditano expresó que no quiere que el conjunto blanquiazul «asista a una fiesta» verdiblanca.

«No quiero que seamos la víctima propiciatoria. Por mucho que estén con resultados positivos, con el viento a favor y un juego vistoso, nosotros tenemos que defender un escudo, un club. Es lo que hemos intentado transmitir esta semana a los jugadores», agregó el propio José González.

Recordó asimismo que el Betis tendrá a la «afición volcada» y reconoció que está haciendo «mucho fútbol. Pero nos hemos preparado para hacer un partido digno. Queremos pelear por la victoria como ellos», subrayó después de reconocer que no será nada fácil en la situación actual, como último clasificado y el Málaga CF ya descendido.

Preguntado por un anterior pique con su homólogo en el banquillo bético, el también exjugador Quique Setién, José González no eludió lo sucedido durante su etapa como técnico del Cádiz, mientras que el cántabro adiestraba al Lugo.

«Tuvimos un pique fuerte en una eliminatoria que fue muy sucia. Luego le gané con el Granada. No tengo una amistad especial con él, aunque le he admirado como jugador, por su fuerte personalidad. Luego no hemos coincidido. Apenas tres duelos. Creo que lo último en lo que debe estar pensando es en mí en este momento, faltaría más. Yo mismo pienso más en el futuro que en ese tema», especificó para restarle importancia a un episodio ya pasado.

Abundó en que el equipo malaguista luchará por dar la sorpresa y anotarse los tres puntos. «Somos los últimos, estamos descendidos y nos enfrentamos a un equipo en muy buena situación. Pero nos hemos preparado para hacer un partido digno, para pelear la victoria como harán ellos».

«Mi satisfacción sería traernos los tres puntos. Debo transmitirles a mis futbolistas la posibilidad de poder ganar y así vendrán los efectos secundarios. Tenemos que hacer un partido difícil al Betis, competir, darle la seriedad que merece mi profesión», reiteró.

Asimismo fue preguntado sobre el papel que tres malagueños desempeñan en el buen momento de forma que atraviesa el Betis, en relación a que el goleador Loren y sus paisanos Junior y Francis viven lejos de la Costa del Sol un extraordinario ascenso como futbolistas. Acerca de que ninguno llegó a disfrutar de oportunidades en su tierra y de la función que tienen los canteranos en el Málaga CF, prefirió no entrar en detalles: «Sería injusto por mi parte analizar lo que ocurrió con cada uno de ellos, porque no estuve en ese momento».

«Desde fuera, cualquiera puede pensar que es una circunstancia anómala, pero en fútbol, a veces, hay cuestiones que no se saben», relató acerca de que hay jugadores que evolucionan a más y otros que pierden con el paso de los años.