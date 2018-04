José González: «Seguimos sin suerte, hay que entender que no damos para más»

El técnico del Málaga CF, José González, volvió a mostrarse crítico con la falta de pegada del equipo, la que le impidió arañar anoche algún punto en el Villamarín, pese a adelantarse en el marcador. Remarcó, al contrario, la enorme calidad del local Fabián al liquidar el derbi andaluz con un ajustado zapatazo al palo.

No quiso entrar en detalles acerca de la pasividad de la zaga blanquiazul en esa acción, ni tampoco al ser preguntado una vez más por el trabajo de Rosales. Cuestionado por el error que permitió el empate del Betis, cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos desde el 0-1 anotado por En-Nesyri, se limitó a decir que ante el internacional marroquí también hubo un fallo de la zaga local. «A mí no me gusta señalar. Rosales nos da muchísimo. Es un profesional más», expresó.

Insistió en que no tenía «ni un pero» para ninguno de sus futbolistas: «Al revés, estoy orgulloso. Al margen de las connotaciones que tenemos esta temporada, porque no tenemos puntuación, durante la semana hemos establecido un sistema de juego nuevo y lo han llevado a cabo de una manera impecable. Pero seguimos sin suerte. Hay que entender que no damos para más», relató.

Acerca de la buena primera mitad del choque, en la que tuvo al Betis contra las cuerdas por mucho que se jugase atar su clasificación para competiciones europeas, el gaditano recordó que ha sido algo habitual durante la segunda vuelta. «Llevamos once derrotas en la segunda vuelta, si bien es cierto que en cada partido este equipo da la cara. A veces es falta de fortuna, otras falta de acierto. En el segundo tiempo ellos han entrado mejor, pero hemos podido resolver el encuentro. Lo hemos tenido. Pero nos ha costado finalizar muchas oportunidades para poder ponernos por delante», lamentó.

González abundó en del duelo contra el Betis prefiere quedarse con lo positivo: «Hay que pensar más en las cosas buenas que ha hecho el equipo. El Betis no ha disfrutado esta vez de su fútbol y ese era el objetivo nuestro», especificó tras insistir en que el choque «lo gana Fabián, que tiene pegada».

El preparador gaditano, que dará hoy descanso a sus jugadores, adelantó un matiz táctico para el próximo duelo liguero, el del próximo domingo en La Rosaleda ante el Deportivo Alavés.

Y es que dará entrada a Andrés Prieto como portero titular. Acerca de la posibilidad de que hubiese jugado en el Villamarín, explicó que no era un partido para «debutar». Así lo expresaba: «No se merece vivir esta situación, la de un encuentro como este ante un Betis y en este ambiente». No obstante, al adelantar este aspecto, también quiso remarcar el gran trabajo que Roberto ha desarrollado este año.