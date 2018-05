"Tenemos que creernos que podemos y que somos las mejores"

Contreras no quiere rebajar la euforia de su plantilla, que cuenta las horas para debutar en la liguilla de ascenso contra el Femarguín - Al técnico malaguista no le pesa al cartel de favoritas para afrontar la liguilla de ascenso a la Liga Iberdrola

Antonio Contreras lo tiene claro. El técnico extremeño del Málaga CF Femenino llega motivado a la fase decisiva del campeonato y no quiere rebajar ni un ápice la euforia y entusiasmo que tienen sus jugadoras por disputar la fase de ascenso. Cree y confía en que son el equipo a batir. Y quiere aprovechar que arrancan la liga en casa, con el calor de su gente, para golpear primero.

¿Con ganas de comience ya el estreno del play off de ascenso?

Pues sí, con ganas y con ilusión. Con ganas de ver qué es lo que pasa y que todo salga bien.

Se miden al Femarguín canario y al Sporting Club de Fútbol Plaza de Argel, más conocido como SPA Alicante, en una liguilla de tres. ¿Ha sido benévolo el sorteo o hay alguna queja?

Bueno, al final, cuando veamos el resultado final de todo ya veremos si fuimos o no afortunados. Quejarse es lo fácil y lo que nos toca desde el minuto uno es trabajar y demostrarnos a nosotros que podemos y sobre todo, creérselo. Desde el respeto, pero creer que se puede y que incluso somos el mejor equipo.

Analícenos los rivales. El conjunto canario llega como el máximo goleador de la categoría, con 240 tantos a favor. ¿Será un rival a tener muy en cuenta?

Son dos equipos completamente distintos, por idiosincrasia. Sobre todo el canario juega a un fútbol distinto. Pero el tema de los goles a favor y en contra creo que al final, como le decía nuestro equipo, los ciento y algo que marcamos nosotros se olvidan. Son cuatro partidos que no tienen nada que ver con lo que hemos jugado hasta ahora. No me fijo tanto en eso y sí en nuestras virtudes y en mejorar los defectos que podamos tener.

¿Qué balance hace de la temporada regular, donde salieron campeonas con una jornada de antelación y con unos números espectaculares, son favoritas?

Claro, al final, desde el respeto ese, pero hay que sentirse así. Yo cuando llegué a Málaga y conocí a las chicas se lo dije: la única manera de ascender a Primera División es trabajando en Segunda, pero pensando que vamos a trabajar como si fuéramos un equipo de Primera. Pues aquí, igual. Vamos con la confianza de que tenemos un trabajo hecho de diez meses y ahora tenemos un 50% conseguido. El balance de toda la temporada es positivo. Pero no agarrándonos a los goles a favor o en contra, si no a un sumatorio de cosas que se han trabajo y que no aparecen nunca en una tabla de clasificación. Y que han trabajado como profesionales, aún sin serlo.

¿Qué teme de esta fase de ascenso?

Pues sobre todo que no fuésemos nosotros. Que no haya ese miedo a una fase de ascenso. Que se afronte el partido como uno más. Saber jugar un partido más aún sin serlo es la clave. Y que no perdamos la idea que hemos tenido, que es ir a por los partidos. No tener miedo a esa derrota, porque si tienes miedo puede que se produzca. Ser un equipo de verdad, serio. Y pensar que ahora más que nunca, la ciudad de Málaga se merece tener un equipo en Primera División femenina, porque el fútbol femenino va en auge. Y en la época que el Málaga Femenino lo ganaba todo, yo ahora tengo jugadoras que tenían cinco añitos entonces. Pues ahora a ellas les toca vivir esa experiencia y que hay que conseguirlo. Sí o sí. Y no podemos pensar en otra cosa.

Debutan este domingo en Cártama, en casa. Se está movilizando la afición para que haya un gran ambiente. ¿Es clave ganar los partidos de casa, no?

Sí, claro. Más de una peña malaguista estará en Cártama el domingo, habrá un ambiente muy bonito. Es importantísimo. Es un poco la clave de las opciones que podemos tener. Y este primer partido, si lo ganas, las opciones son muchas.

¿Cómo está Adriana, la capitana y estrella del equipo? ¿Está motivada?

Pues bien, es una chica que nos hace falta, pero igual que Chelsea, Alba o cualquier otra jugadora. Nos hacen falta sus goles, pero ahora no nos hacen falta cuarenta, sino uno, aunque sea el de la victoria. Y si no lo marca ella, que lo haga otra jugadora. Adriana estará igual de contenta. Está motivada, está con ganas. Pero como está el resto. No sabría decir qué jugadora está más motivada. Me agarro más al grupo.

¿Tiene que rebajar esa euforia o entusiasmo por disputar esta fase de ascenso?

No voy a bajar nada de eso. Tienen que estar contentas y tienen que seguir presumiendo, porque se lo han ganado. Ellas saben controlarlo. Es un equipo joven, mezclado con dos o tres veteranas. Y no podemos quitarles esa ilusión y esas ganas. Meteríamos más presión. El que se tiene que apartar un poco soy yo. Que ellas sigan con ese vestuario como lo tienen, que ha sido el que nos ha llevado a hacer algo importante.