José González: "Comprendo a la afición"

José González ha pasado por sala de prensa en la previa del duelo contra el Alavés y ha reiterado su apuesta por darle la alternativa a Andrés Prieto. Además, el técnico del Málaga CF también apuntó que comprende a la afición y su malestar, y que si no son intensos caerán contra el Alavés, un equipo más «terrenal» que el resto de rivales que han pasado por Martiricos en esta segunda vuelta.

En primer lugar, reiteró su apuesta por el cambio en la portería. «Andrés Prieto se merece tener una buena actuación mañana. Ha tenido un comportamiento impecable y ha demostrado que el Málaga tiene portero para el futuro». Aunque no quiso hablar de más cambios. «Ya veremos. La semana pasada se nos cayó un jugador en el último entrenamiento. No me voy a aventurar a dar una alineación», dijo.

Y el técnico analizó al rival. «Lo que tengo claro es que el Alavés es diferente a todos los que hemos tenido aquí hasta ahora en la segunda vuelta. Será muy intenso, buscará la espalda, será muy vertical. Y si no igualamos la intensidad lo vamos a pasar mal. Es sencillo en su ejecución pero difícil de seguir. Tenemos que ponernos como mínimo a la misma intensidad. Es un equipo que si se pone por delante no les remontan».

«Llevo mucho tiempo escuchando, después de los partidos del Málaga, que no se explica la gente porque estamos ahí. Le dije a los jugadores que mirasen los últimos ocho partidos. Hemos dado un rendimiento óptimo para nuestras posibilidades, pero se nos escapan los partidos. Me repito siempre lo mismo, pero el argumento se acaba. Nos falta el acierto adecuado, buena posición de remate, el pase adecuado. En cuanto a ocasiones, igualamos a todos los rivales. Superiores a nosotros, los ocho últimos, pero los demás... Pero la realidad son los resultados. Si ganas eres bueno y si pierdes, eres malo», apuntó el gaditano.

Cuestionado sobre si espera un partido tenso desde la grada, rompió una lanza a favor de la afición. «Está enfadada. Es normal. El fútbol es pasión. No puedes hacerle un análisis pormenorizado de la situación. Yo he llegado aquí a siete puntos de la permanencia. La afición quiere que su equipo gane y se quede en Primera. Lamentablemente el año que viene será un equipo de Segunda con una afición de Primera. Espero que saquen conclusiones más que positivas de lo que pueda ocurrir. Y de cara al futuro, tener la sensatez para que no se repitan errores del pasado. Hay muchos equipos que han cometido errores y siguen en Segunda».

«Yo a la afición la palpo y la siento. Yo lo entiendo que vengan enfadados. Si vienen y se ilusionan y después perdemos. Es lógico. Se merecen que se hagan las cosas mejor de lo que se están haciendo», insistió.

El técnico dio un «palito» a Samu, del que dijo que «está lejos del rendimiento que puede dar», ya sea por una razón u otra. Y habló de otros nomres propios, como En-Nesyri, al que se llevaría al Mundial si fuera seleccionador. «Es un incordio para los rivales».

También habló de Rolón, del que aseguró que «está aprendiendo mucho este año». E incluso de Lestienne, que es un jugador «de mitad de tabla hacia arriba».