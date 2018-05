José González ofrece esta tarde la lista

El Málaga CF está en la antesala de otro partido de Primera División, el antepenúltimo que le resta para acabar la temporada, y sin nada en juego las miras están puestas en José González y en los cambios que pueda introducir en su equipo de cara a la próxima campaña.

El técnico ya apuntó el pasado lunes en la sala de prensa del Benito Villamarín que Andrés Prieto abandonará el banquillo para jugar los últimos partidos en sustitución de Roberto. El cambio viene motivado más por pensar en el futuro que por detrimento del guardameta madrileño.

Sin embargo, no es el único jugador blanquiazul que se encuentra en esa tesitura y no son pocas las voces que reclaman un cambio en los onces de González, apostando más por un equipo de futuro más que de presente, donde ya no hay nada en juego.

Así, Esteban Rolón, Juanpi o algún canterano podrían tener la oportunidad ante el Alavés para mostrar sus evoluciones o para «horas de vuelo» en el equipo.

En cualquier caso, hoy se celebrará el último entrenamiento de la plantilla blanquiazul previo al choque contra el conjunto vasco, por lo que José González dará a conocer también la lista de convocados.

Los que no estarán son Miguel Torres -que ya no jugará más lo que resta de temporada por lesión-, ni Kuzmanovic ni Samu García, por molestias en el pubis y el pie derecho, respectivamente.

Tampoco serán de la partida ni Ricca ni Chory, además de Peñaranda, que sigue lejos de Málaga física y mentalmente.