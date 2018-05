Abelardo: "El Málaga es de Primera y volverá el año que viene"

El "Pitu" Abelardo, entrenador del Deportivo Alavés, destacó el "buen partido" de su equipo (0-3) y explicó que el Málaga es un "equipo de Primera" y que volverá "el año que viene". "Hemos hecho un buen partido. El Málaga ha tenido la mala suerte de descender. 12 de la mañana, calor, no era fácil mentalizarse. El Málaga había hecho dos buenos últimos partidos. Metimos a tres chicos del filial. La primera media hora fue fantástica y desde el minuto 10 del segundo tiempo también hemos estado muy bien. Hemos hecho un partido muy completo", dijo Abelardo.

Abelardo espera ver al Málaga CF de vuelta en Primera Divsión. "El Málaga para mí es un equipo de Primera: la afición, la ciudad, el campo... Eso hace tener más mérito lo nuestro, que el Alavés esté en Primera. Es difícil. Se han igualado los presupuestos. Hay 10 ó 14 equipos que puede ser octavo o vigésimo. Estoy seguro que el año que viene va a estar otra vez en Primera el año que viene", deseó.

Sobre su Alavés, al que llegó cuando era colista y tenía un punto menos que el Málaga, destacó su gran segunda vuelta. "Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible e intentar llegar a los 50 puntos. Si me dicen cuando llegué a Vitoria que iba a estar decimotercero y con 44 puntos... Hemos hecho 38 puntos desde que llegué y me parecen una barbaridad. Ojalá el próximo fin de semana podamos ganarle al Athletic", dijo.

Acabó hablando de los canteranos que hizo jugar este domingo ant el Málaga los goles de su equipo y la belleza de los tantos anotados. "Hemos metido tres goles muy bonitos. El equipo ha salido enchufado y estoy muy contento por el rendimiento del equipo. Estoy orgulloso de poder dirigir a este equipo. Son una piña. Víctor y Demirovic han jugado bien. Los jugadores me han puesto muy hacer un once e incluso la convocatoria. Hay gente joven y yo no miro el DNI. Han jugado y lo han hecho bien. Me lo ponen muy difícil hacer el once y entrenan muy bien. La gente que no juega cuando sale lo hacen bien, y eso me sorprende, pero es que entrenan bien. Estamos en una dinámica muy positiva", dijo el entrenador asturiano.