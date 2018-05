Rosales responde a las críticas

Roberto Rosales fue este domingo, en la humillante derrota del Málaga ante el Deportivo Alavés (0-3), el futbolita que pagó los platos rotos por la desastrosa temporada que ha firmado el equipo blanquiazul, colista de Primera y descendido a Segunda desde hace ya varias semanas. Rosales recibió pitos cada vez que entró en contacto con el balón e incluso un sector de la grada fue más allá e insultó al jugador. Cada vez que sacó de banda le gritaron, con un cántico previo, "cabrón". También le dijeron que era "un porro de jugador".



El futbolista, uno de los capitanes del Málaga CF, ha guardado silencio durante el domingo y este lunes por la tarde ha colgado en su cuenta de la red social Instagram con un texto que trata de explicar su estado anímico. El comentario no es suyo, sino que es una cita del entrenador sudamericano Marcelo Bielsa.



"Tengo claramente visualizado que en los procesos negativos todos te abandonan. Los medios de comunicación, el público y los futbolistas. Y eso es natural, es propio de la condición humana (...) Nos alejamos del que huele mal y en la derrota hace que sealmos mal olientes. Esto no es un reclamo, es la descripción de algo que llevo 30 años viviendo y que se repite en cualquier actividad humana. Nadie te acompaña para ayudarte a ganar y todos te acompañan si has ganado. Es una ley de la vida", reza el texto colgado en su Instagram por Roberto Rosales.









El propio entrenador del Málaga CF tuvo unas palabras de apoyo a su futbolista, al que excusó de cualquier culpa. "No estoy contento por lo que ha ocurrido con lo de Roberto Rosales.. Se le ha señalado por un error puntual. Una persona que tiene una trayectoria intachable, un comportamiento profesioal impecable, que siempre está al frente, que es capitán, no estoy contento con lo que le ha tocado vivir. No lo entiendo. Todas las opiniones son respetables, no estoy contento por mí ni por Roberto Rosales, pero no entiendo lo que ha pasado.No se lo merece, realmente no se lo merece".