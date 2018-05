El incierto futuro de Diego Rolan

El Dépor lo reclama ya que tiene firmado un contrato y en Burdeos no descartan su vuelta

Diego Rolan tiene un futuro incierto. Y es que el delantero uruguayo del Málaga CF acaba su cesión en Martiricos el próximo mes de junio, tiene firmado un contrato con el Deportivo de La Coruña -como ya se apuntó a principios de curso- pero en Burdeos no descartan su regreso por el descenso del conjunto malaguista y coruñés.

Ni que decir tiene que el charrúa es un jugador diferente, con calidad. Sin embargo, en Málaga se ha quedado a medio camino. Llegó tarde a Martiricos, ya que su fichaje se fraguó a finales de mercado veraniego. Y además tuvo una aparatosa lesión en el tendón de Aquiles que a punto estuvo de mandarlo al quirófano y hacerle perder lo que quedaba de temporada. En total, Rolan, que maravilló en su estreno como malaguista, ha disputado un total de 25 partidos -uno de Copa del Rey- y ha marcado cinco goles, por lo que es el máximo goleador blanquiazul esta temporada.

Rolan ya dijo públicamente que no le importaría jugar en Málaga aunque fuera en Segunda División, aunque su puesta en escena era más de cara a la galería ya que tenía firmado un contrato con el Deportivo desde el verano pasado. Su ficha de extracomunitario le impidió recalar en el conjunto coruñés, pero la casualidad ha llevado a que el Málaga y el Dépor hayan descendido esta temporada.

El Dépor, sin embargo, no renuncia a contar con los servicios del uruguayo, conscientes de que es un jugador de calidad. «Tenemos un contrato y vamos a analizarlo con calma, con él y su agente, cuál puede ser la mejor solución para el futuro. Sí tenemos una relación, pero no me atrevería decir qué va a pasar con él el año que viene. Son varias las consideraciones a tener en cuenta, incluso decisiones del ámbito deportivo», dijo ayer el presidente del Deportivo, Tino Fernández.

«Tenemos una reunión pendiente con su agente, en el caso de que estuviésemos en Primera no habría ninguna duda. Es un futbolista muy interesante. Veremos en Segunda. El contrato no incluye que en caso de descenso quede anulado el contrato», reiteró.

Sin embargo, a tenor del descenso de Málaga y Dépor, el Girondins de Burdeos vuelve a posicionarse sobre Rolan. « Diego sería más sencillo porque conoce la ciudad, marca goles. Pero vamos a esperar. Es complicado. Si fuera fácil lo diría, pero no puedo. Hablé con él antes de venir al Girondins. Vino a ver dos partidos y ganamos siempre. Intento traerlo todos los fines de semana, pero tiene que jugar un poco con el Málaga, porque si no van a estar contentos (sonríe). Se mete hasta en los vestuarios, como si fuera un compañero más», apuntó Gustavo Poyet, entrenador uruguayo del Girondins. Su futuro, por lo tanto, un lío. Aunque parece muy lejos de Málaga.