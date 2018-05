Las Peñas, seguras: "El malaguismo responderá en Segunda División"

El Málaga CF ha recorrido un camino en los últimos años que no puede echar por la borda tras los últimos meses. Ésa es la sensación que muchos malaguistas tienen pese a que la temporada blanquiazul, que ya está llegando a su fin, ha ensuciado diez años en la élite. La Opinión ha querido testar y pulsar las sensaciones de la grada de cara a la próxima temporada, dada la importancia que tendrá la afición para intentar conseguir el ansiado ascenso. Y la respuesta parece unánime en que la afición seguirá apoyando al equipo, pese al descenso de categoría, pese al hastío del último año con el rendimiento institucional y deportivo y pese a que también habrá muchos abonados que se quedarán por el camino.

La llamativa cifra que publicó ayer este medio sobre que el pasado descenso se llevó por delante a casi 9.000 abonados no parece que se vaya a repetir el próximo curso. Al menos esas son las sensaciones que en el seno del propio Málaga CF se tenían en los últimos días y que también comparten peñistas y abonados.

Miguel Molina, presidente de la Federación de Peñas del Málaga CF, asegura que habrá descenso de abonados, como es normal, pero también que habrá respuesta por el momento tan delicado que atraviesa el equipo. «Mucha gente me ha transmitido que se va a sacar el carnet, porque hay que ayudar y también esperan disfrutar más, aunque sea en Segunda», afirma.

«Lo importante es que la afición responda. Yo espero todo y nada. Estamos criticando al jeque, pero no hay empresarios de Málaga que apuesten por el club. Fuera el precio que fuera -el de los abonos-, que tampoco puede bajar mucho más, tenemos que demostrar al jeque que estamos aquí. Aquí estamos, 25.000 el año que viene. Y seguir diciendo al final del partido nuestra crítica. A mí como aficionado no me afecta el descenso. Para demostrar el malaguismo, el equipo cuando juega bien es muy bonito, pero ahora es el momento. Ahora es cuando los malagueños tienen que demostrar que somos malaguistas de verdad», apunta.

Álvaro Ruiz, de Malaka Hinchas, ahora dentro del colectivo 'Fondo Sur 1904', considera que debe hacerse un proyecto deportivo acorde para enganchar a la afición. «Hay que presentar el proyecto deportivo que se va a hacer, y contar con una persona que comunique en el club, una cara visible. Con el jeque tanto tiempo fuera, sin tener una persona visible, esto parece un desgobierno. Eso merma mucho. Y hacer limpieza, caras nuevas de jugadores que no han dado la cara, y también de directivos», admite Álvaro en primera instancia, enfocando más el proyecto deportivo a una bajada de precios a la hora de enganchar a la afición.

«El 80 por ciento de la gente va a renovar. Espero un proyecto en condiciones, un director deportivo en condiciones. En agosto quizás la gente no responda mucho, pero si hay buen arranque...», continúa. «Espero que sí. El malaguismo espero que responderá. Pero también espero que el club responda», apuntó.

Eso sí, Álvaro lamenta los últimos partidos. «Ha sido una campaña bochornosa, no han dado pasos deportivos para ilusionarse. De partida volveremos a ser lo de siempre. Pero espero que la gente se reenganche. Pero el tema de los horarios, pasar malos ratos... La gente se lo piensa también».

Precisamente 'Fondo Sur 1904' ha promovido una iniciativa para que el próximo curso vayan 25.000 aficionados al estadio cada partido. «La iniciativa está bien. Todo lo que sea sumar e incentivar que se abone es bueno. El Málaga CF es de los malagueños. Que nunca nos olvidemos», sentencia.

Rodrigo Moyano, aficionado malaguista y abonado desde hace 20 años, también cree que habrá respuesta blanquiazul y que el club no bajará de los 20.000 abonados, lo que lo convertiría en uno de los clubes con mayor respaldo social en la categoría. «Yo creo que 20.000 abonados saca el Málaga sin problemas. No creo que bajen mucho los abonos porque no son caros, no es una medida que será determinante, pero es cierto que al menos algo tendrán que bajarlo para que se vea que lo han hecho, sobre todo no dejar el mismo precio y premiar la fidelidad», argumenta.

Rodrigo entiende que la situación a día de hoy es compleja por la mala imagen ofrecida, pero que la respuesta llegará. «Si la campaña de abonados hubiera arrancado después del partido de Alavés no sacarían muchos. Pero si se fuera el jeque sería el mejor empujón. Lo cierto es que hay mucho tiempo y la gente responderá», admite.

Y ofrece algunas claves. «Todo lo que sea limpieza de plantilla y no seguir con mucha gente, puede ayudar a que haya más abonados. Más que tema de nombres de jugadores de Segunda, que muchos no son conocidos, será el nombre del entrenador... Y va a influir mucho las primeras jornadas, si ganas los primeros partidos, subiría tranquilamente la cifra de abonados. También hacer una buena pretemporada», recalca Rodrigo.