Chory Castro no deshoja la margarita de su futuro

O Málaga CF o Nacional de Montevideo. Ése parece ser el futuro de Chory Castro, aunque en el mundo del fútbol todo puede pasar. El centrocampista uruguayo, lesionado y que no volverá a jugar este curso, pasó ayer por sala de prensa para explicar sus sensaciones de cara al próximo mercado, ya que acaba contrato el próximo 30 de junio y tiene que elegir un destino. «Lo bueno que puedo decir es que con el Málaga hace unos meses tuvimos una reunión, con Mario Husillos. El club mostró interés en una posible renovación, ya sea con el equipo en Primera o en Segunda. Eso está abierto y ahora a esperar para ver el entrenador que va a venir y cuál es la propuesta definitiva que va a tener el Málaga. En este momento estamos pensando más en que pase todo esto, que la verdad es que está costando mucho el final de temporada, estos últimos partidos están siendo muy duros», admitió el jugador cuestionado sobre si continuará de malaguista.

«No descarto quedarme en el Málaga. Es la única propuesta que tengo ahora, por el momento. Pero vamos a esperar a ver si salen otras opciones, estar abiertos y no decidir. Tampoco la del Málaga fue una propuesta ya decidida, diciéndome que tengo que contestar en dos días. Me dieron tiempo, tampoco sabemos el entrenador que va a venir. Si firmo y el entrenador me dice que no va a contar conmigo no lo llevaría bien. A esperar, todo llegará en su momento», continuó el charrúa, que confirma lo que ya se apuntó días atrás en este periódico.

«Siempre lo dije, la idea es volver a Nacional y hacerlo bien, en condiciones. No volver por volver porque me estaría mintiendo a mi mismo y a la institución. Ahora es más un tema de decidirlo en familia. Mis otros pases fueron más deportivos, pero ya estoy en otra etapa. Lo que valore la familia va a ser muy importante a la hora de tomar una decisión. Con la edad que tengo puede ser mi último contrato, es una realidad. Siempre ha estado la opción de volver a Nacional, pero ahora no he tenido contacto. No puedo decir que haya interés, sé que siempre he sido bien recibido y he tenido mucho cariño con la gente del club. Pero ahora tengo que esperar, de momento no hay nada claro», reiteró sobre su destino final.

Chory también habló de Michael Santos. «Está en un equipo que está tratando de conseguir el ascenso. Luego está el mercado o su pensamiento, que es algo que no puedo decir, pero para el Málaga sería una buena apuesta, que viniera y que diera un buen rendimiento», apuntó sobre su compatriota.