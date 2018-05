El jeque descarta a Lucas Alcaraz

El presidente y propietario del Málaga CF, Abdullah Bin Nasser Al Thani, ha descartado este jueves por la noche, a través de su cuenta oficial de Twitter, que Lucas Alcaraz no será el entrenador del club blanquiazul en Segunda División. El dueño del club, tal y como hizo en otras ocasiones -recuerden el caso de Javi García, futbolista que Míchel quería fichar y él no-, ha explicado a través la red social que Alcaraz no dirigirá al Málaga CF: "Con todos mis respetos al señor Lucas Alcaraz, él no es una de nuestra opciones".



El Málaga CF, a través de su dirección deportiva, en manos de Mario Husillos, ha negociado en los últimos días con el técnico granadino, tal y como informó hoy "As" y pudo contrastar este periódico. Las conversaciones, eso sí, no se habían cerrado. Pero en el mundillo se daba por hecho que Alcaraz iba a recalar en el Málaga para dirigir al equipo la próxima temporada.



Alcaraz tiene un amplio bagaje en Segunda, ya que incluso logró ascender con el Recreativo de Huelva y el Murcia. Ha dirigido a la selección nacional de Argelia y también ha tenido proyectos en Primera División. Nacido en Granada el 21 de junio de 1966, hijo del político Felipe Alcaraz, Lucas era la opción mejor colocada para ser el entrenador del Málaga CF.



Al Thani, sin embargo, ha roto en mil pedazos cualquier tipo de opción. Lucas Alcaraz, por decisión de la propiedad, no va a recalar en el Málaga. El club sigue buscando entrenador, tras haber negociado ya con varios técnicos, como Juan Ramón López Muñiz, José Luis Oltra o Francisco Rodríguez. Muñiz se autodescartó por su elevada ficha y tanto Oltra como Francisco son opciones que se barajan. El que ya no llegará será Lucas Alcaraz.







With my respect to Mr Lucas Alcaraz

It´s not our Options

I wish to him very successfully with another team .

Let's work quietly please ????#Málaga #MálagaCF — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 10 de mayo de 2018