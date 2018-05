Sin patrón para el ascenso

Entrenadores jóvenes o con ascensos, jugadores debutantes o veteranos, apostar por un gran goleador en la plantilla o basar el juego en una férrea defensa, variables a estudiar

El Málaga CF se asoma a lo desconocido, a una categoría ajena por completo a su realidad en los últimos diez años. Pocos en la entidad de Martiricos aún sobreviven del último paso por la categoría de plata y es por ello que hay que nutrirse de información para buscar el Santo Grial del ascenso, la clave para volver a Primera División cuanto antes.

En el Málaga CF ya se pusieron manos a las obra hace semanas -meses- en ese sentido, cuando el descenso blanquiazul estaba cocinándose. En la secretaría técnica se elaboró un informe detallado sobre los ascendidos en los últimos años a Primera División. Qué plantillas tenían, el entrenador que los dirigía, si había un goleador que asumiera el rol ofensivo o si la clave estaba en la defensa. Un análisis exhaustivo para encontrar un patrón definitivo, un espejo en el que mirarse. La conclusión, sin embargo, no fue la esperada ya que en los últimos años no hay un ejemplo de planificación que asegure el ascenso, no al menos a tenor de los equipos que han llegado a la élite desde Segunda División. Si acaso, contar con una férrea defensa, ya que casi todos los que han ascendido han sido de los menos goleados.



Entrenador

Técnicos experimentados, apuestas por hombres de la casa o simples debutantes

El mejor ejemplo de esa disparidad es en el banquillo. La que se supone que es la piedra más importante es también una que tiene pocas cosas en común. Si acaso, técnicos que conocen la categoría, pero ni apostar por la experiencia asegura el éxito, ni hacerlo por un técnico joven y con ambición, tampoco. Muñiz (Levante), Machín (Girona) y Bordalás (Getafe) son los últimos ascendidos. Un técnico veterano y con ascensos como el asturiano, uno desconocido y joven como el soriano u otro más curtido en la categoría y con un ascenso en sus espaldas, justo el año anterior, con el Alavés.

Y es que un año antes, Bordalás era un entrenador sin grandes éxitos en su carrera, aunque conocedor de Segunda. Asier Garitano, con el Leganés, era un hombre de la casa, ya que había ascendido desde Segunda B. Y Enrique Martín (Osasuna), veterano, que no tenía ascensos en su currículum.

En la campaña 14/15, un joven Abelardo, en su primera experiencia en los banquillos, subía con el Sporting. El Betis, tras dos apuestas fallidas, encontró en el experimentado y curtido Pepe Mel la clave del éxito -su tercer ascenso-, y Las Palmas llegó a la cima con el veterano Paco Herrera, que ya había ascendido con el Celta años atrás.

Incluso un año antes, dos debutantes como Gaizka Garitano y el 'Chapi' Ferrer ascendieron con Eibar y Córdoba, respectivamente. El Dépor se apoyó en el veterano Fernando Vázquez.



Plantilla

Una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, con ambición y conocedores de la categoría

El Levante, que pasó sólo un año en el infierno, cimentó buena parte del éxito de su equipo en una base de jugadores que ya estuvieron en Primera el año anterior. Realizó bajas, e incluso pescó en algunos descartes de Primera, pero apostó por mezclar algunos veteranos con un buen puñado de jóvenes, para ser una de las plantillas más jóvenes de Segunda. El Getafe, que también regresó en un año, basó su equipo en jugadores de Primera, tanto los que habían permanecido como los que llegaron en verano. Además, era el equipo que mayor media de edad tenía de la categoría (27,3). El Girona, sin embargo, estaba formado por jugadores que no habían pisado Primera, que tenían -y tienen- ambición, y con una plantilla ligeramente joven.

Un año antes, de nuevo la veteranía vuelve a ser decisiva ya que el Alavés, con el equipo con una media de edad más alta (27,3), consigue el ascenso. Pocos experimentos hubo ahí. El Leganés, sin experiencia en Primera en sus jugadores, asaltó la otra plaza directa. Osasuna, con la tercera plantilla más joven (23,9 de media), consiguió la tercera plaza, mostrando la disparidad.

En la 2014/15, el Betis subió con una clara base del equipo que descendió a Segunda (Adán, Rubén Castro, Jorge Molina o N'Diaye). Los «guajes» del Sporting, con la media de edad más baja de Segunda (23,2), acabaron segundos y también subieron -Jony y Luis Hernández fueron destacados ese curso-. Y Las Palmas, con una de las plantillas más veteranas y con la base del equipo que se quedó a las puertas del ascenso el año anterior, cerró le podio.

En la 2013/14, el Córdoba, con la primera plantilla más joven -después de los filiales-, ascendió. También del Deportivo, que aprovechó algunos de sus mimbres de Primera un año antes. Pero el campeón fue el Eibar, con jugadores con ambición, con una plantilla nacional -sólo dos extranjeros-, pero sin experiencia en Primera ni de ascensos a la elite. De hecho, muchos continuaban del año anterior en Segunda B.



Goleador

Tener un killer no es tampoco garantía de éxito para ascender

Contar en tus filas con un goleador ayuda a conseguir el ascenso, pero no es definitivo. Roger, del Levante, fue el segundo máximo goleador de la categoría el año pasado. Jorge Molina, del Getafe, el cuarto con 20 tantos. Longo, del Girona, lejos con 14.

Un año antes, el máximo goleador del Alavés, que quedó campeón, fue Toquero con 9 tantos, pero el gol estaba muy repartido en el equipo. Szymanowski, del Leganés, sumó 12 tantos. Los mismos que Roberto Torres, de Osasuna. Todos lejos de Sergio León, Pichichi del Elche con 22.

En la 2014/15 Rubén Castro sí fue el líder del Betis para ascender con 31 goles. También Araujo, segundo máximo goleador, para Las Palmas. No tanto para el Sporting con Guerrero (11 goles).

Pero en la 2013/14 también se repitió el patrón de que no hizo falta un killer para ascender. Peleteiro (11 goles) en el Eibar, Borja Bastón (10) en el Dépor, y Xisco (10) en el Córdoba, muy lejos de los 25 tantos de Viguera, Pichichi esa temporada con el Alavés.



Cerrojo

Una buena defensa, el mejor ataque posible

Es evidente que cerrar tu portería también ayudará mucho a conseguir el objetivo. Así, el Levante y el Getafe fueron de los menos goleados el curso pasado, no así el Girona. Leganés, Alavés y Osasuna también lo fueron el año anterior, con menos de 40 tantos encajados. Sporting y Betis, también. Y por supuesto Eibar y Dépor. Es, quizás, el único patrón al que agarrarse: tener una buena defensa.