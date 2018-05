Sergio Sánchez: de rival el domingo a ¿próximo fichaje?

Sólo ha jugado dos partidos este año, aunque su rol ahora ha cambiado

El Málaga CF y Sergio Sánchez vuelven a cruzar sus caminos. Será este domingo en Cornellá-El Prat, en la visita del conjunto blanquiazul a los pericos en la penúltima jornada de Liga. Pero puede que no sea tampoco el último cruce entre ambos, ya que el zaguero es una de las opciones para reforzar el equipo en Segunda División el próximo curso.

De hecho, el pasado invierno ya estaba todo acordado para que Sergio Sánchez recalara en Martiricos para cubrir la baja de Juankar por lesión, pero la normativa impidió la operación -ya había jugado con dos equipos en una misma temporada-.

Ahora Sánchez no esconde que Málaga es una opción para el próximo año. «Málaga es mi casa. Es donde realmente he disfrutado mucho. Me dio la oportunidad de competir al máximo nivel europeo. Mi mujer y mi niña son de allí. Tengo mucho arraigo y me siento muy identificado», admitió el jugador en los micrófonos de la Cadena Ser Málaga.

Sergio Sánchez, que aún pertenece al Rubin Kazan y que ha estado este año en el Espanyol en calidad de cedido, intentará ser agente libre este verano, lo que facilitaría su fichaje. «El tema de la categoría, si he decidido venir de Rusia, es porque creo que es necesario jugar por sentimientos, por amor en algo en lo que crees. Cuando vine de Rusia eran dos opciones, o Málaga o Espanyol. En el Espanyol, el tema con el míster no hubo buen feeling. Y trate de buscar una solución para ir al Málaga, pero por el tema de Ley no pude ir al Málaga. El tema de las divisiones en mi situación, es secundario», dijo también sobre sus opciones de recalar en Málaga en invierno.

Sobre su futuro, dejó la puerta abierta. «No se puede saber. Ni yo ni nadie. Al Málaga hay que quererlo y ayudarlo. Entran muchos factores que no dominamos y hay que dejar hacer a clubes y personas. Independientemente que vaya o no, lo que siento por Málaga es mutuo».

Además, Sergio Sánchez también habló sobre Al-Thani. «Puedes hacer las cosas bien o mal, pero la intención debe estar. Es verdad que Al-Thani nos ha dado mucho, al club y a la ciudad, con un gran proyecto, pero en las duras hay que saber estar. Hemos esperado un poco más de él», dijo.

Sánchez, que sólo ha jugado dos partidos este año, ahora ya entra en las convocatorias con el nuevo técnico. Por lo tanto, ya sin nada en juego, podría ser de la partida este domingo.