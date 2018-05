González: "Me he sentido avergonzado, pido disculpas"

José González ha tenido que dar la cara tras la pésima imagen del Málaga CF ofrecida en su visita al RCD Espanyol, donde ha salido goleado otra vez. El técnico malaguista ha pedido perdón a la afición tras achacar el resultado a la falta de actitud en los primeros 30 minutos de juego.

"Difícil hacer una valoración porque no hemos entrado en el partido hasta que nos han metido el tercer gol. Difícil de entender pero quizás sea reflejo de la trayectoria del equipo este curso. Si no metemos la intensidad somos vulnerables, y no la hemos tenido no hemos metido la pierna, ni faltas ni amarillas. No hemos sido un equipo de fútbol. Durante 30 minutos era difícil entender lo que estaba ocurriendo. En el segundo tiempo sí nos hemos parecido más a un equipo de fútbol, pero con la misma falta de gol. Me he sentido avergonzado en algunos minutos de partido y pido disculpas a la afición. Así no ha sido el Málaga este curso. Quizás sea por la situación que estamos viviendo, porque estamos descendidos. Quiero achacarlo a la mentalidad. Nunca hemos bajado los brazos ni falta de intensidad. Quiero entender que estamos dispersos", ha expresado en primera instancia el técnico.

Cuestionado sobre lo hablado a los jugadores en el descanso, no ha querido comentarlo. "Lo que les he dicho en el vestuario me lo reservo. Esas cosas se dicen en el vestuario".

Al míster también se le ha preguntado por la amarilla que ha visto Rosales y si ha sido provocada. "Teníamos a Diego, Miquel y Rosales apercibidos. Y sólo tengo a dos defensas profesionales para el próximo partido. Nos falta gente. Vamos a tener dificultades. Tiraremos de juveniles. Podremos ver juveniles en el primer equipo. No. No había nada pactado. Vuelvo a reiterar mi percepción sobre la persona. Tampoco Miquel estaba pactado que la provocara".

Y en esta ocasión, el propio González ha abordado la crisis institucional que vive el club, con la dimisión sobre la mesa de Husillos. "Hay muchas cosas que decir y opinar, pero de puertas para adentro. Ayer alguien me achacó que no he comentado el tema de Mario. Por supuesto que estoy apesadumbrado porque es en buen amigo y profesional, pero lo digo de puertas para adentro. He llegado en silencio y así me voy, pero lo que digo lo digo dentro".

"Hablé con él (Mario) el jueves por la mañana. Como no voy a solucionar nada, tengo mi opinión. Y hablare cuando me pregunten y donde debo. No voy a avivar el fuego", insistió sobre al situación.

Sobre la propiedad no quiso hacer comentario alguno. "Paso palabra con el tema de la propiedad. Sólo sirven las palabras en las reuniones dentro del club. A Mario le agradezco la oportunidad que me ha dado. Tiene una integridad indiscutible. Y cuando me pidan mi opinión, la daré dentro del club. Seguir alimentando la situación con comentarios no va a ayudar".