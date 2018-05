Uno por uno del Espanyol - Málaga

SUCCESS

(5) Osado

Fue de los pocos que estuvo con una pizca de osadía en sus botas e intentó hacer algo diferente. Llevó peligro con un par de jugadas de calidad, pero volvió a mostrarse algo blando en ciertas ocasiones. Pudo marcar.

ANDRÉS PRIETO

(4) Superado

No tuvo ninguna acción para recordar y en varios de los goles estuvo vendido. Pero también pudo hacer algo más en otros. En cualquier caso, fue una víctima más.

ROSALES

(1) Caótico

Quedó retratado en el segundo gol, donde Sergio García desde el suelo le ganó la partida en línea de gol. Provocó una amarilla, que ya había buscado antes, para no jugar el fin de semana que viene en La Rosaleda. Y cometió un penalti tonto.

LUIS HERNÁNDEZ

(2) Sobrepasado

Mal en líneas generales, pero sobre todo en el tercer gol, en el que Sergio García se lo quita de encima con un simple cuerpeo. No estuvo bien en la salida ni en el corte. Mal.

IGNASI MIQUEL

(3) Desquiciado

Queda muy poco del Ignasi Miquel que llegaba con frescura y claridad de ideas. Ahora se ha contagiado. Ayer vio una amarilla que también le deja fuera del partido del próximo sábado. Quizás el mejor de la zaga, pero insuficiente.

DIEGO GONZÁLEZ

(2) Sin tino

El joven zaguero estuvo superado y fuera de sitio casi siempre. Fruto de ello fue sustituido al descanso. Por su banda entraron muchísimo en la primera mitad.

ITURRA

(4) Apagado

No tenía esa mirada inyectada en sangre como en otras ocasiones. No fue al corte como si le fuera la vida en ello. Y por eso robó balones, pero no los suficientes ni tampoco los necesarios como para ser uno de los mejores. Muy apagado.

ADRIÁN

(4) Poco criterio

No pudo llevar el timón del Málaga y siempre se vio superado por el centro del campo rival, que estaba más activo y más intenso. Marcó de penalti, pero casi no se asomó por el área rival ni hizo jugar al equipo.

LESTIENNE

(3) Intimidado

El belga tiene mucha calidad, pero si le ponen contra las cuerdas se achanta. Ayer le pasó. Empezó con una buena jugada pero luego se apagó. Tanto como para desaparecer. No compareció.

ROLAN

(3) Muy solo

En esa desconexión del Málaga total, Rolan tampoco fue una isla y se contagió del equipo. No estuvo activo ni tampoco miró la portería rival. No encontró socios para su juego. Mal partido del uruguayo, que se llevó un par de tarascadas. Dio un disparo a la madera en una falta lateral que cabeceó.

EN-NESYRI

(2) Desaparecido

El canterano prácticamente no entró en juego hasta bien entrada la primera mitad. Ni su presión al rival ni su velocidad ni su físico. Nada de ello se dejó ver ayer en Cornellá. Tuvo un par de ocasiones, una de cabeza, pero sin tino. Partido flojo del marroquí.



Banquillo

Alberto López (5) Debut en Primera. Con su presencia el equipo mejoró, aunque se le notó algo nervioso e impreciso. Puede dar más.

Bastón (2) Tocó pocos balones, por lo que no llevó ningún peligro. Y encima acabó tocado por un choque con Diego López.

Bueno (SC) Posiblemente no tocó un balón. Entró en los últimos minutos de juego.