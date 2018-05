El Yeclano y el Sant Andreu, rivales del Malagueño y Antequera camino a Segunda B

Los dos conjuntos malagueños que luchan por ascender a Segunda División B ya conocen a sus respectivos rivales tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, por lo que la suerte está echada. El Atlético Malagueño, filial del Málaga CF, se medirá en una única eliminatoria por ascender con el Yeclano, campeón del Grupo XIII (murciano). Por su parte, el Antequera CF arrancará su camino en el play off con el Sant Andreu, segundo del Grupo IV.

El filial malaguista jugará la ida este domingo en tierras malagueñas, mientras que la vuelta será una semana después. El Yeclano, conjunto al que ya se enfrentó con anterioridad el Málaga CF cuando militaba en Segunda B, ha sido campeón del Grupo V tras conseguir 75 puntos repartidos en 22 partidos ganados, 9 empatados y 7 perdidos.

Los murcianos no han cedido ninguna derrota en casa esta temporada. Entrenado por Héctor Alejandro Altamirano, juegan sus partidos en el Municipal La Constitución. Ha militado 8 veces en Segunda B y es la segunda vez que disputa el play off de ascenso. El principal peligro llegará con Iker Torres, el veterano goleador (35 años) que suma 24 goles esta temporada. En cualquier caso, si el Malagueño sale airoso en esta eliminatoria, será equipo de Segunda B después de once años en Tercera.

Por su parte, el Antequera CF se medirá al Sant Andreu, también la ida en tierras malagueñas. El rival, el UE Sant Andreu, es un histórico que ha militado 11 veces en Segunda División y 21 en Segunda B. Descendió en 2015 y ha participado 29 veces en la Copa del Rey. Los catalanes, segundos del grupo V con 71 puntos, acabaron a 19 del líder, el Espanyol B. Mikel Azparren es el técnico que dirige al equipo catalán, que cuenta con Elhadji Bandeh 'Drogba' como su máximo goleador, con 10 tantos. Será el primero de los tres escollos que deberá pasar el conjunto antequerano para ascender.