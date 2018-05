Los accionistas minoritarios del Málaga iniciarán acciones legales contra el jeque

Los accionistas minoritarios del Málaga CF tienen decidido ir hasta el final. Así lo hicieron saber ayer, tras la reunión de su junta directiva, en la que acordaron facultar a su equipo jurídico a interponer las acciones legales que estén en sus manos. Según apuntaron, estas acciones serán notificadas en las próximas horas, por lo que los pasos a dar por los pequeños accionistas son inminentes.

Tal y como se apuntó en el escrito que le hicieron llegar al propio Al-Thani, iniciarán acciones judiciales sea cual sea el orden jurisdiccional correspondiente (civil, mercantil o penal).

Este paso se llevará a cabo después de que el Málaga CF no haya respondido a los requerimientos reales que los accionistas del club exigían al presidente. Hamyan Al-Thani, hija del presidente y CEO de La Academia, aunque no es miembro del Consejo de Administración del club, contestó el lunes a los accionistas con un burofax. Sin embargo, la respuesta fue insuficiente ya que no aclaraba ningún requerimiento.

Los accionistas minoritarios también meditan presentar varias querellas contra el dirigente catarí, para que sea tomadas en cuenta. En cualquier caso, en los próximos días se darán a conocer los siguientes pasos que darán para intentar cambiar la gestión de manos.