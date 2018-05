El intenso fin de semana de la cantera malaguista complica la lista de González

Ya lo advertía José González al término del partido contra el Espanyol en la sala de prensa del RCD Espanyol Stadium, que tendría que tirar de la cantera para completar el once el próximo sábado, el que será la despedida de un curso para olvidar. El técnico, que lamentó las bajas por lesión y por sanción para el duelo del Alavés, también hizo hincapié en que ellos ya no se juegan nada, pero que le filial está en el inicio del play off de ascenso a Segunda B y el Juvenil juega la vuelta de octavos de la Copa del Rey.

Así, el Málaga CF juega a las 18.30 horas del sábado, mientras que sus dos equipos inferiores lo hacen el domingo. En principio, José González podría contar con jugadores del Atlético Malagueño o del División de Honor Juvenil para completar su convocatoria e incluso darle minutos. Desde hace unos años, la normativa permite que se puedan jugar dos partidos en menos de 24 horas de diferencia. Sin embargo, un Juvenil no podrá hacerlo con el filial y con el División de Honor, ya que esa misma normativa impide que se jueguen dos partidos en el mismo día del calendario.

El Atlético Malagueño recibirá al Yeclano en la eliminatoria por el ascenso a Segunda B el domingo a las 12.00 horas, partido que se disputará finalmente en los Campos de la Federación, ya que se había especulado con la posibilidad de jugar en La Rosaleda.

El Juvenil, por su parte, disputará la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey también el domingo a partir de las 18.15 horas en el mismo campo. Tiene que remontar un 2-0 en contra.

No son los únicos horarios que atañen al fútbol malagueño, ya que el Marbella inicia su asalto a Segunda en tierras gallegas, contra el Celta B el domingo a las 12.00 horas. El Antequera, que lo intentará camino a Segunda B, recibe este domingo en El Maulí al Sant Andreu a la 19.00 horas.

El San Félix, equipo juvenil vinculado al Málaga CF, también recibe este domingo a las 16.00 horas al Atlético Madrileño en el Campo Pedro Berruezo, defendiendo el 1-1 de la ida.

E incluso las féminas estarán pendientes de lo que suceda el domingo a las 12.00 entre el Femarguín y el SPA Alicante, ya que podría dejarlas a un triunfo del ascenso matemático en la siguiente jornada.