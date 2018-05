Roberto: "Quizás se necesita más organización de club"

Roberto Jiménez no suele esconderse. El guardameta, que ayer fue premiado como el mejor jugador de la temporada blanquiazul, habló también claro de la situación que atraviesa la entidad y de la orfandad que se vive al respecto. «Quizás para el nivel al que estamos se necesita algo más de organización de club, es necesario que la gente que tiene poder, que manda en el club de alguna manera, se haga sentir presente», dijo en primera instancia.

«Eso, como jugadores, lo hemos echado en falta, porque en los momentos malos de la temporada necesitas que la gente que está encima tuya te respalde o te apriete, dependiendo de las circunstancias, y un club como el Málaga necesita tener ese tipo de apoyo», continuó el portero blanquiazul, que ya no jugará más con el Málaga CF salvo lesión o expulsión de Andrés Prieto. « Me gustaría despedirme de esta afición, que tanto me ha dado. Pero obviamente entiendo también las circunstancias y que Andrés merece por su comportamiento y por su trabajo de todo el año, de disfrutar estos minutos y yo estaré ahí para apoyarle y para despedirme de la gente igualmente», dijo.

«Me da mucha pena irme, lo dije el primer día, que venía con la intención de echar raíces, de vivir un proyecto largo, en un sitio fabuloso, pero las circunstancias mandan y otra vez a seguir con la aventura», sentenció.